Британська компанія купує права на газовидобуток на Прикарпатті

Pennpetro Energy Plc підписала угоду про придбання 100% прав на Лімницьку ліцензію в Івано-Франківській області.

Компанія планує відновити свердловину та пробурити нову для підтвердження запасів, пише ExPro.

Британська компанія Pennpetro Energy Plc оголосила про підписання угоди щодо придбання прав на Лімницьку ліцензію на Прикарпатті. Компанія планує увійти в український нафтогазовидобувний сектор через створену у Польщі холдингову структуру.

Угода перебуває на попередньому етапі. Вона включає юридичну, фінансову та технічну перевірку, узгодження з регуляторами та підписання остаточного договору. Завершення операції вимагатиме схвалення акціонерів Pennpetro та Лондонської фондової біржі.

Після отримання контролю над ліцензією компанія планує відновити раніше зупинену свердловину, провести 3D-сейсмічні дослідження та пробурити нову свердловину для підтвердження промислових запасів.

“Підписання угоди щодо Лімницької ліцензії в Україні є трансформаційним кроком для нашого бізнесу. Це додає надзвичайно перспективний актив до нашого портфеля та відкриває можливість сприяти енергетичній незалежності, суверенітету та безпеці України”, — заявив очільник Pennpetro Energy Стівен Ланн.

Лімницька площа розташована в Карпатському нафтогазовому басейні в Івано-Франківській області. Площа — 172 кв. км. Спеціальний дозвіл №2971 на розвідку і видобуток нафти та газу виданий у 2007 році ТОВ “Компанія Геопошук ЛТД”, яке залишається чинним надрокористувачем.

У квітні 2023 року Держгеонадра подала позов про анулювання дозволу через те, що серед кінцевих бенефіціарів компанії нібито був громадянин росії — ймовірно, Олександр Єльцов, який проживав у Чехії. Суди першої та апеляційної інстанцій задовольнили позов, і дозвіл анулювали.

Проте 30 квітня 2025 року Верховний Суд скасував рішення попередніх інстанцій, визнавши анулювання незаконним. Суд зазначив, що Держгеонадра не надали компанії можливості усунути порушення та не довели фактичний контроль з боку громадянина рф. 5 травня 2025 року спецдозвіл на Лімницьку площу відновили.