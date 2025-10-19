Трамп відмовив Зеленському надати Tomahawk, поки що

Під час зустрічі у п’ятницю президент США Дональд Трамп повідомив президенту України Володимиру Зеленському, що він поки не має наміру надавати далекобійні ракети Tomahawk.

Про це пише Axios із посиланням на джерела, обізнані з перебігом зустрічі Трампа і Зеленського.

Як відомо, що Зеленський сподівався покинути Вашингтон з обіцянками щодо нових озброєнь для України, однак Трамп перебував в зовсім іншому настрої після тривалої телефонної розмови з російським диктатором володимиром путіним, пише видання.

У матеріалі зазначають, що Трамп чітко дав зрозуміти, що його пріоритетом зараз є дипломатія, а надання Tomahawk може її підірвати. При цьому джерела ЗМІ зауважили, що зустріч президентів була нелегкою.

«Трамп зробив кілька різких заяв під час зустрічі, і в деяких моментах вона набула дещо емоційного характеру», – розповів один зі співрозмовників видання.

На брифінгу після зустрічі в Білому домі Зеленський підтвердив, що однією з ключових тем його переговорів із президентом США стали питання посилення протиповітряної оборони України та отримання далекобійних ракет Tomahawk.

«Так, ми говорили про Tomahawk. Американська сторона сказала, що розуміє, що вони нам потрібні. Ніхто не закрив цю тему. Ми повинні працювати над цим більше», – заявив він.

Однак Зеленський додав, що «ми вирішили, що не будемо говорити про це наразі, і Сполучені Штати не хотіли б ескалації, тому можливі питання на цю тему будуть залишені без відповіді».

Водночас Трамп після завершення переговорів у соцмережі Truth Social закликав обидві сторони зупинитись «там, де перебувають».