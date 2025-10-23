Прикарпатська важкоатлетка Тетяна Гурик виборола бронзу на Чемпіонаті України

18–24 жовтня в Луцьку відбувся Чемпіонат України з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13 та до 15 років.
Спортсменка з Галицької громади Тетяна Гурик здобула бронзову медаль, пише Правда з посиланням на міського голову Галицької громади Олега Кантора.
Галицьку громаду у складі збірної Івано-Франківської області на всеукраїнських змаганнях представили спортсмени секції з важкої атлетики.
Результати:
- Христина Третяк – п’яте місце у ваговій категорії до 40 кг.
- Тетяна Гурик – бронзова призерка у ваговій категорії до 58 кг;