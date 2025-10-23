Напередодні, у київській лікарні, після тривалої боротьби за життя, помер військовослужбовець із села Яблунів Більшівцівської громади — Олег Попович.

Про трагічну звістку повідомила Більшівцівська селищна рада, пише ГК.

Що відомо про захисника

Олег Попович народився 28 жовтня 1994 року у селі Яблунів. У квітні 2023 року він став на захист України, приєднавшись до 125-ї окремої важкої механізованої бригади, де служив у зенітному ракетно-артилерійському дивізіоні та виконував завдання перехоплювача безпілотників.

У вересні цього року під час бойового завдання на Донеччині Олег зазнав тяжкого поранення. Його доставили до військових шпиталів у Дніпрі та Києві, де лікарі боролися за його життя. Однак, попри всі зусилля медиків, 17 жовтня він помер від отриманих травм.

До служби у Збройних силах України Олег активно займався спортом

Він грав у футбол на позиції опорного півзахисника та крайнього захисника, виступав за команди ФК «Боложинів», ФК «Малі Підліски» та ФК «Дубляни» (Львівський район).

“У “Дублянах” він був капітаном, опорою для своїх партнерів, вирізнявся універсальністю, авторитетом і непоступливістю у боротьбі”, — зазначають у клубі.

Настоятель парафії святого Миколая у Яблунові отець Дмитро Белей наголосив, що сім’я Олега — приклад справжнього патріотизму. Його батько та брат також служать у Збройних силах України.

“Мама Олежика — наша парафіянка, завжди допомагає при храмі з відкритим серцем. Разом із родиною ми ділимо цей нестерпний біль утрати. Від усієї парафіяльної спільноти висловлюємо щирі співчуття близьким загиблого”, — сказав священник.

Похорон Героя відбудеться у четвер 23 жовтня у рідному селі Яблунів.

Початок о 13.00 годині