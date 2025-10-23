Сьогодні на Коломийщину прибуде скорботний кортеж із тілом полеглого Героя Василя Лисецького, який загинув боронячи рідну землю від московитських ординців.

У четвер 23 жовтня, о 10:00 годині, з міста Коломиї вирушить скорботний кортеж із тілом Захисника України Василя Михайловича Лісецького (08.08.1973 — 16.10.2025).

Шлях кортежу проляже через:

Читання Псалтиря відбудеться того ж дня о 16:00 годині, а чин похорону — у п’ятницю, 24 жовтня об 11:00 годині.

Мешканців громади просять гідно зустріти свого земляка, який віддав життя за Україну, — із прапорами, квітами та лампадками.