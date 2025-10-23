Сьогодні у Калуші проведуть в останню путь полеглого захисника Богдана Терлецького

Сьогодні, 23 жовтня, Калуська міська територіальна громада попрощається із полеглим Захисником України — Богданом Терлецьким.
Церемонія прощання
О 10:00 годині від Калуської центральної районної лікарні вирушить траурна колона з тілом захисника, повідомили у Калуській міській раді.
Маршрут пролягатиме вулицями:
- Івано-Франківською, Бандери,
- Грушевського,
- Підвальною,
- Цеглинського (заїзд до рідного дому Воїна),
- далі — Шептицького до Палацу культури «Мінерал», де о 10:40 годині у відбудеться парастас.
Похорон Героя
Чин похорону розпочнеться цього ж дня о 15:00 годині від Палацу культури, після чого відправа триватиме у церкві Святого Архистратига Михаїла УГКЦ.
Поховання відбудеться на міському кладовищі, у ветеранському секторі.