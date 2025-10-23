Сьогодні у Калуші проведуть в останню путь полеглого захисника Богдана Терлецького

Сьогодні, 23 жовтня, Калуська міська територіальна громада попрощається із полеглим Захисником України — Богданом Терлецьким.

Церемонія прощання

О 10:00 годині від Калуської центральної районної лікарні вирушить траурна колона з тілом захисника, повідомили у Калуській міській раді.

Маршрут пролягатиме вулицями:

Івано-Франківською, Бандери,

Грушевського,

Підвальною,

Цеглинського (заїзд до рідного дому Воїна),

далі — Шептицького до Палацу культури «Мінерал», де о 10:40 годині у відбудеться парастас.

Похорон Героя

Чин похорону розпочнеться цього ж дня о 15:00 годині від Палацу культури, після чого відправа триватиме у церкві Святого Архистратига Михаїла УГКЦ.

Поховання відбудеться на міському кладовищі, у ветеранському секторі.