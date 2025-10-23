ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Орки, танки, артсистеми та засоби ППО – в Генштабі розповіли про втрати окупантів за минулу добу

Автор: Ігор Василик
Орки, танки, артсистеми та засоби ППО - в Генштабі розповіли про втрати окупантів за минулу добу
Липські Вежі продаж квартир Ярковиця
Басейн і готель для відпочинку в Карпатах
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Як повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.10.25 орієнтовно склали / The estimated total combat losses of the enemy from 24.02.22 to 23.10.25.

Втрати окупантів

  • особового складу / personnel – близько 1 134 170 (+920) осіб / persons
  • танків / tanks – 11 282 (+2) од.
  • бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23 453 (+6) од.
  • артилерійських систем / artillery systems – 33 938 (+24) од.
  • РСЗВ / MLRS – 1 525 (+1) од.
  • засоби ППО / anti-aircraft systems – 1 230 (+1) од.
  • літаків / aircraft – 428 (+0) од.
  • гелікоптерів / helicopters – 346 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 73 386 (+626) од.
  • крилаті ракети / cruise missiles – 3 880 (+16) од.
  • кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0) од.
  • підводні човни / submarines – 1 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни / vehicles and fuel tanks – 65 228 (+106) од.
  • спеціальна техніка / special equipment – 3 981 (+0) од.

Дані уточнюються / Data are being updated.

Бий окупанта! Разом переможемо! / Fight the invader! Together we will win!

Орієнтовні втрати ворога за даними ЗСУ

СХОЖІ НОВИНИ