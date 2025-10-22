ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

Помер колишній начальник Рожнятівського РТЦК та СП підполковник запасу Олександр Жилак

Автор: Олег Мамчур
Свічки пам’яті та військовий у формі
Відійшов у вічність колишній начальник Рожнятівського РТЦК та СП, підполковник запасу Олександр Жилак.

Олександр Жилак мав величезний військовий досвід, повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

Був заступником командира роти гаубичної артилерійської батареї 80 окремої аеромобільної бригади. Пізніше — на посаді заступника командира гаубичної артилерійської батареї 122 окремого аеромобільного батальйону. Був оборонцем Донецького аеропорту.

Після повернення з передової Олександр Іванович Жилак очолив Рожнятівський районний військовий комісаріат.

Чоловік у військовій формі на білому тлі

