Помер колишній начальник Рожнятівського РТЦК та СП підполковник запасу Олександр Жилак

Відійшов у вічність колишній начальник Рожнятівського РТЦК та СП, підполковник запасу Олександр Жилак.

Олександр Жилак мав величезний військовий досвід, повідомляє Івано-Франківський центр комплектування та соціальної підтримки.

Був заступником командира роти гаубичної артилерійської батареї 80 окремої аеромобільної бригади. Пізніше — на посаді заступника командира гаубичної артилерійської батареї 122 окремого аеромобільного батальйону. Був оборонцем Донецького аеропорту.