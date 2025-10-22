П’ядицька громада у скорботі: завтра зустрінуть полеглого Захисника Василя Лісецького

23 жовтня о 10:00 з м. Коломиї вирушить скорботний кортеж із тілом Захисника України Василя Михайловича Лісецького (08.08.1973 — 16.10.2025).

Шлях кортежу проляже через П’ядики та Годи-Добровідку до рідного дому Героя у селі Турка, вул. Івана Франка, 6Б, повідомляє Відділ освіти, культури, молоді та спорту П’ядицької ОТГ.

Читання Псалтиря відбудеться того ж дня о 16:00, а чин похорону — у п’ятницю, 24 жовтня об 11:00.

Мешканців громади просять гідно зустріти свого земляка, який віддав життя за Україну, — із прапорами, квітами та лампадками.