В Івано-Франківських бібліотеках пояснили, чому не видають книги читачам без місцевої прописки

В Івано-Франківську відмовляють у видачі книг додому мешканцям без місцевої прописки. У бібліотеці пояснили: це щоб запобігти від втрати видань.

До редакції “Галки” звернулася жінка, яка вже рік мешкає в Івано-Франківську, але не має місцевої прописки. Вона розповіла, що в обласній бібліотеці їй відмовили у видачі книги додому. Жінці запропонували читати лише в залі.

У бібліотеці, книги видають лише тим, хто має прописку в Івано-Франківську, оскільки це дозволяє у разі потреби знайти читача, якщо він не поверне видання.

“Якщо людина не має прописки, вона може працювати з книгою у читальному залі, сканувати чи фотографувати потрібні сторінки. Такі правила діють не через формальність, а щоб уникнути втрати книжок”, – зазначили у бібліотеці. Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Разом з тим, для внутрішньо переміщених осіб діють винятки.

“Ми розуміємо, що ВПО можуть не мати прописки, тому обслуговуємо їх безкоштовно. Достатньо мати паспорт і довідку внутрішньо переміщеної особи”, – додали у закладі.

У обласній бібліотеці для юнацтва також підтвердили, що зазвичай книги видають лише мешканцям міста, проте іноді йдуть назустріч.