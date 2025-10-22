В Івано-Франківських бібліотеках пояснили, чому не видають книги читачам без місцевої прописки

В Івано-Франківську відмовляють у видачі книг додому мешканцям без місцевої прописки. У бібліотеці пояснили: це щоб запобігти від втрати видань.
До редакції “Галки” звернулася жінка, яка вже рік мешкає в Івано-Франківську, але не має місцевої прописки. Вона розповіла, що в обласній бібліотеці їй відмовили у видачі книги додому. Жінці запропонували читати лише в залі.
У бібліотеці, книги видають лише тим, хто має прописку в Івано-Франківську, оскільки це дозволяє у разі потреби знайти читача, якщо він не поверне видання.
“Якщо людина не має прописки, вона може працювати з книгою у читальному залі, сканувати чи фотографувати потрібні сторінки. Такі правила діють не через формальність, а щоб уникнути втрати книжок”, – зазначили у бібліотеці.
Разом з тим, для внутрішньо переміщених осіб діють винятки.
“Ми розуміємо, що ВПО можуть не мати прописки, тому обслуговуємо їх безкоштовно. Достатньо мати паспорт і довідку внутрішньо переміщеної особи”, – додали у закладі.
У обласній бібліотеці для юнацтва також підтвердили, що зазвичай книги видають лише мешканцям міста, проте іноді йдуть назустріч.
“Ми записуємо читачів за паспортом із франківською пропискою. Якщо ж людина живе тут довго, але прописки немає, можемо зробити виняток — на власний ризик. Бувало, що книги не повертали, і тоді складно знайти людину без адреси”, – пояснили у бібліотеці.