Калуська громада попрощається із полеглим Захисником Богданом Терлецьким

Автор: Олег Мамчур
Військовослужбовець України у формі на фоні прапора
У четвер, 23 жовтня, Калуська громада попрощається із полеглим Захисником України — Богданом Терлецьким.

О 10:00 від Калуської центральної районної лікарні вирушить траурна колона з тілом захисника, повідомили у Калуській міській раді.

Маршрут пролягатиме вулицями: Івано-Франківською, Бандери, Грушевського, Підвальною, Цеглинського (заїзд до рідного дому Воїна), далі — Шептицького до Палацу культури «Мінерал», де о 10:40 у відбудеться парастас.

Чин похорону розпочнеться цього ж дня о 15:00 від Палацу культури, після чого відправа триватиме у церкві Святого Архистратига Михаїла УГКЦ.

Поховання відбудеться на міському кладовищі, у ветеранському секторі.

Джерело(а) інформації

Калуській міській раді

