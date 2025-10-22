ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

На Прикарпатті очікуються заморозки

Автор: Уляна Роднюк
Попередження про заморозки від ДСНС України
Вночі та вранці 23 жовтня на поверхні ґрунту заморозки 0 -5°.

(I рівень небезпечності, жовтий), пише Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.

