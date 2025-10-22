На Прикарпатті очікуються заморозки

Вночі та вранці 23 жовтня на поверхні ґрунту заморозки 0 -5°.
(I рівень небезпечності, жовтий), пише Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області.
У четвер, 23 жовтня, Калуська громада попрощається із полеглим Захисником України — Богданом Терлецьким.
У ніч на 21 жовтня невідомі знищили осінній декор квіткової крамниці “Квіткові” на вулиці Січових Стрільців.
Герасимов стверджує, що російське угруповання військ «Дніпро» «наступає в напрямку міста Запоріжжя», а бої точаться за населені пункти Приморське і Степногірськ.
У четвер, 23 жовтня, будуть діяти графіки погодинних відключень у більшості областей України
Патрульні склали адмінматеріали на водія, що спричинив ДТП за участі трьох автомобілів в Івано-Франківську.
Аутфіти доповнила розпущеним волоссям, витонченим макіяжем і мінімалістичними прикрасами.