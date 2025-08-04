Прикарпатські аграрії продовжують збирання зернових та технічних культур

За оперативними даними Департамент агропромислового розвитку, обмолочено 27,5 тис. гектарів, що становить 19% від прогнозованої площі.
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Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.
Намолочено 154,3 тис. тонн зерна при середній урожайності 56,1 центнера з гектара:
- ячменю обмолочено на понад 17 тис. га, зібрано – 97 тис. тонн
- озимої пшениці — понад 56 тис. тонн із 10 тис. га,
- гороху — 0,4 тис. тонн із 0,2 тис. га,
- озимого ріпаку — понад 18 тис. тонн на площі 6,2 тис. га.
Роботи тривають. Збирання урожаю продовжується у плановому режимі.