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Прикарпатські аграрії продовжують збирання зернових та технічних культур

Автор: Уляна Роднюк
04/08/2025 22:40
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За оперативними даними Департамент агропромислового розвитку, обмолочено 27,5 тис. гектарів, що становить 19% від прогнозованої площі.

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Пише Правда.ІФ з посиланням на Світлану Онищук.

Намолочено 154,3 тис. тонн зерна при середній урожайності 56,1 центнера з гектара:

  • ячменю обмолочено на понад 17 тис. га, зібрано – 97 тис. тонн
  • озимої пшениці — понад 56 тис. тонн із 10 тис. га,
  • гороху — 0,4 тис. тонн із 0,2 тис. га,
  • озимого ріпаку — понад 18 тис. тонн на площі 6,2 тис. га.

Роботи тривають. Збирання урожаю продовжується у плановому режимі.