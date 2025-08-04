Там, де вода зцілює: мінеральні джерела Прикарпаття

Чиста, збагачена природою вода — це не просто джерело життя, а ще й потужний ресурс для збереження здоров’я. На Прикарпатті мінеральні води відіграють важливу роль у формуванні курортної культури та медичного туризму.

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Але далеко не всі знають, наскільки багатим на цілющі джерела є Івано-Франківський регіон, пише Правда з посиланням на Місто.

Що таке мінеральні води?

Мінеральні води класифікуються за типом мінералізації, біологічно активними компонентами, застосуванням. Є мінеральні питні та мінеральні лікувальні.

«До лікувальних мінеральних вод належать води, якімають мінералізацію більше 1г/дм³ та один або декількаспецифічних елементів, таких як йод, бром, бор, залізо, сірководень та ін.», — зазначає Наталія Дубей, кандидат геолого-мінералогічних наук, доцент ІФНТУНГ.

За В.І. Вернадським за ступенем мінералізації (М) природні води поділяються на прісні (М до 1г/ дм³) та мінеральні (М більше 1г/ дм³ ). Мінеральні води поділяються на води малої, середньої, високої мінералізації, розсоли та міцні розсоли ( М більше 150 г/ дм³ ).

«У мінеральних водах виявлено понад 50 природних елементів. Проте основна маса розчинених у водах мінеральних речовин складається із шести катіонів і аніонів: натрію, магнію, кальцію, хлору, сульфату, і гідрокарбонату», — пояснює Наталія Дубей.

Карта мінеральних джерел Прикарпаття

Івано-Франківська область багата на мінеральні води, тут виявлено близько 300 їх проявів. Вони різноманітні за складом і властивостями.

За хімічним складом це в основному сульфатні і сульфатно-гідрокарбонатні кальцієво- натрієві, сірководневі води. Є й високомінералізовані води з підвищеним вмістом йоду і брому.

«Буквально в кожному районі Івано-Франківської області є доволі велика кількість мінеральних джерел більшої чи меншої мінералізації», — підкреслює Наталія Дубей.

Ось лише кілька відомих прикладів:

Бальнео-грязевий курорт Черче в с. Черче Рогатинського району. Як лікувальні засоби тут уживають для пиття і ванн сірко-водневу, сульфатно-гідрокарбонатно-кальцієву та сульфатно-кальцієву лікувальні води. На курорті лікують захворювання органів руху й периферичної нервової системи.

Джерело води «Горянка» в с. Новий Мізунь Долинського району. Використовується для лікування систем травлення.

«Це аналог відомої «Нафтусі», схожа за дією вода є вТрускавці і Східниці», — зазначає Дубей.

Цю воду рекомендується вживати безпосередньо біля джерела, адже під час зберігання її активні лікувальні властивості поступово знижуються через вивітрювання летких компонентів.

Оздоровчий комплекс «Синьогора» в с. Гута. Тут діють джерела мінеральної води «Гута — 1», «Гута — 2».

Буковель — мінеральна вода «Буковель-1», «Буковель-2», яка активно використовується у відпочинкових послугах курорту.

Верховина, Буркут, Більшівці, Пістинь, Косів, Шешори — численні природні джерела із незначною мінералізацією, які можнавживати для пиття в необмеженій кількості.

«Навіть води з мінералізацією менше 1г/ дм³, які теоретично не вважаються лікувальними, можуть мати важливе значення — як столові питні води», — додає Дубей.

Природне багатство, яке потребує уваги

На сьогодні лише 10 % зі всіх джерел мінеральних вод ґрунтовно досліджено, ще менше — введено в експлуатацію. Води 32-х мінеральних джерел області занесено до Державного кадастру, із них 12 — лікувально-столових, 20 — природно-столових.

«Використання лікувальних мінеральних вод у нас — на жаль, недостатнє. Значна частина розвіданих родовищ і перспективних площ не експлуатується, а частина джерел ризикує бути забудованими», — застерігає Наталія Дубей.

Артезіанські води — чистота з глибини

На окрему увагу заслуговують артезіанські води — це глибокі напірні води, які залягають між водотривкими шарами та перебувають під природним тиском.

«Вперше в Європі напірну підземну воду відкрили на півдні Франції в провінції Артуа, звідси походить і назва», — розповідає Наталія Дубей.

Ці води вважаються особливо чистими, оскільки добре ізольовані від зовнішніх джерел забруднення та проходять природну фільтрацію через товщі гірських порід.

Вони використовуються як питні, а також у медичних і косметичних цілях.

В області є багато підприємств, які займаються розливом мінеральної води, використовуючи артезіанські свердловини

Лікування, відпочинок і перспектива

Мінеральні води Прикарпаття мають величезний потенціал — як для оздоровлення місцевих жителів, так і для розвитку туризму. Розширення мережі санаторіїв, залучення інвесторів та популяризація природних ресурсів можуть стати основою сталого розвитку регіону.