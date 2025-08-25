Прикарпатські аграрії завершили жнива ранніх зернових культур

На Івано-Франківщині завершується збір ранніх зернових культур. Станом на 21 серпня зібрано майже 94,4 тисячі тонн. Сприятливі погодні умови забезпечили успішне проведення жнив.

З початку жнив в області обмолочено 80,2 тисячі гектарів ранніх зернових культур. Загальний намолот становить 401,2 тисячі тонн зерна. Середня врожайність по регіону досягла 50 центнерів з гектара.

Реклама: Місцеві пропозиції Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності! НА САЙТ068-777-03-41

Основною культурою цьогорічної кампанії стала пшениця. Вона забезпечила найбільший валовий збір.

З площі 51,6 тисячі гектарів намолочено 264,1 тисячі тонн зерна. Середня врожайність склала 51,2 центнера з гектара.

На площі 21 тисяча гектарів зібрано 115,7 тисячі тонн ячменю. Врожайність становила 55,1 центнера з гектара.

Урожай жита з площі 1,3 тисячі гектарів склав 3,7 тисячі тонн. Показник врожайності — 28,3 центнера.

Зібрано 750 тонн гороху з 300 гектарів при врожайності 25 центнерів.

Інші зернові та зернобобові дали 20,6 тисячі тонн врожаю з площі 7,33 тисячі гектарів, врожайність склала 28,2 центнера.

Окремо підбито підсумки збору озимого ріпаку. В області обмолочено 21,4 тисячі гектарів цієї культури. Загальний валовий збір склав 70,6 тисячі тонн. Середня врожайність дорівнює 33 центнерам з гектара.

Сприятливі кліматичні умови літа позитивно позначилися на темпах проведення жнив. Завдяки стабільній погоді аграріям вдалося зібрати врожай без значних затримок.

Наразі аграрії Івано-Франківської області активно працюють над підготовкою ґрунту до посівної кампанії озимих культур на наступний рік.