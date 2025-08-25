Прикарпатські аграрії завершили жнива ранніх зернових культур

На Івано-Франківщині завершується збір ранніх зернових культур. Станом на 21 серпня зібрано майже 94,4 тисячі тонн. Сприятливі погодні умови забезпечили успішне проведення жнив.
З початку жнив в області обмолочено 80,2 тисячі гектарів ранніх зернових культур. Загальний намолот становить 401,2 тисячі тонн зерна. Середня врожайність по регіону досягла 50 центнерів з гектара.
Основною культурою цьогорічної кампанії стала пшениця. Вона забезпечила найбільший валовий збір.
- З площі 51,6 тисячі гектарів намолочено 264,1 тисячі тонн зерна. Середня врожайність склала 51,2 центнера з гектара.
- На площі 21 тисяча гектарів зібрано 115,7 тисячі тонн ячменю. Врожайність становила 55,1 центнера з гектара.
- Урожай жита з площі 1,3 тисячі гектарів склав 3,7 тисячі тонн. Показник врожайності — 28,3 центнера.
- Зібрано 750 тонн гороху з 300 гектарів при врожайності 25 центнерів.
- Інші зернові та зернобобові дали 20,6 тисячі тонн врожаю з площі 7,33 тисячі гектарів, врожайність склала 28,2 центнера.
Окремо підбито підсумки збору озимого ріпаку. В області обмолочено 21,4 тисячі гектарів цієї культури. Загальний валовий збір склав 70,6 тисячі тонн. Середня врожайність дорівнює 33 центнерам з гектара.
Сприятливі кліматичні умови літа позитивно позначилися на темпах проведення жнив. Завдяки стабільній погоді аграріям вдалося зібрати врожай без значних затримок.
Наразі аграрії Івано-Франківської області активно працюють над підготовкою ґрунту до посівної кампанії озимих культур на наступний рік.