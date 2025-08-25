На війні загинув коломиянин Ігор Тодорів

Молодший сержант Ігор Тодорів служив у стрілецькій роті 42-ї окремої механізованої бригади та з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. У травні 2023 року Ігор зник безвісти під час боїв під Бахмутом. Лише зараз стало можливим повернути його тіло до Коломиї.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Богдана Станіславського

