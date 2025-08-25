ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні загинув коломиянин Ігор Тодорів

Автор: Уляна Роднюк
25/08/2025 15:26
Молодший сержант Ігор Тодорів служив у стрілецькій роті 42-ї окремої механізованої бригади та з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. У травні 2023 року Ігор зник безвісти під час боїв під Бахмутом. Лише зараз стало можливим повернути його тіло до Коломиї.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Богдана Станіславського

“Висловлюю найщиріші співчуття рідним та близьким Ігоря. Важко підібрати слова, які могли б зменшити цей біль. Ми схиляємо голови у вдячності перед його жертовністю та мужністю. Вічна пам’ять та слава нашому захиснику”, – пише в дописі.

