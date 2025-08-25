У Франківську відбувся Кубок з мініфутболу пам’яті Героя України Віталія Мерінова. ФОТО

До Дня Незалежності України в Івано-Франківську відбувся XIV Кубок ГО «Спільними Зусиллями» з мініфутболу, присвячений пам’яті Героя України Віталія Мерінова.

Про це пише Правда з посиланням на Версії.

Змагання з мініфутболу проходили два дні та зібрали команди, які об’єднала пам’ять про Героя і спортивний дух. Турнір традиційно приурочили до Дня Незалежності України.

Про проведення змагань повідомила дружина загиблого Героя Віта Мерінова.

«Відбувся XIV кубок ГО “Спільними Зусиллями” з мініфутболу до Дня Незалежності України, памʼяті Героя України Віталія Мерінова. Турнір тривав два дні та зібрав команди, об’єднані спортивним духом і пам’яттю про Віталія», — сказала Віта Мерінова.

За підсумками змагань переможцями стали представники Івано-Франківської філії ТОВ «ГРМУ», які посіли перше місце. Другу сходинку зайняла команда «Козацький острів-Vitals», а третє місце виборола команда «Rewera».

«Дякую всім командам за участь і всім, хто береже памʼять про Віталія!», — зазначила дружина Героя.

Віталій Мерінов був українським спортсменом, багаторазовим чемпіоном України з кікбоксингу та майстром спорту міжнародного класу. З початком повномасштабного вторгнення він добровольцем пішов на фронт.

Воював у складі Національної гвардії України, отримав поранення, але після лікування знову повернувся до служби. Загинув під час бойових дій у 2023 році.

Посмертно Віталію Мерінову було присвоєно звання Героя України.