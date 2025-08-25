ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Поліцейський у відділку спілкується з людиною.
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Прикарпатті розшукали зниклу 21-річну мешканку Калуша

Автор: Уляна Роднюк
25/08/2025 15:11
До Калуського районного відділу поліції за допомогою звернулась місцева мешканка. Жінка повідомила, що її 21 – річна дочка, яка має проблеми зі здоров’ям, пішла з дому та не виходить на зв’язок.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Калуський районний відділ поліції

В ході розшукових заходів, поліцейські встановили місце перебування зниклої. З жінкою все гаразд. Ніяких протиправних дій відносно неї не було вчинено, жертвою будь-якого злочину за час відсутності не стала.

Вкотре правоохоронці міста закликають родичів бути уважними до своїх близьких. Не залишайте їх без нагляду та тримайте з ними постійний зв’язок!

