На Прикарпатті розшукали зниклу 21-річну мешканку Калуша

До Калуського районного відділу поліції за допомогою звернулась місцева мешканка. Жінка повідомила, що її 21 – річна дочка, яка має проблеми зі здоров’ям, пішла з дому та не виходить на зв’язок.

Пише Правда.ІФ з посиланням на Калуський районний відділ поліції

В ході розшукових заходів, поліцейські встановили місце перебування зниклої. З жінкою все гаразд. Ніяких протиправних дій відносно неї не було вчинено, жертвою будь-якого злочину за час відсутності не стала.

Вкотре правоохоронці міста закликають родичів бути уважними до своїх близьких. Не залишайте їх без нагляду та тримайте з ними постійний зв’язок!