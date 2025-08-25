На День Незалежності у калуського воїна народився син. ФОТО

24 серпня, у Калуші на Івано-Франківщині народився Тимофій Сенич. Тато жартома каже, що син — “маленький донецький штурмовичок”, адже дружина завагітніла на Донеччині, коли доглядала за пораненим чоловіком.

Радісну новину повідомила у соцмережі завідувачка акушерського відділення Калуської ЦРЛ Леся Григорів.

Історія кохання бере свій шлях з 2016 року, коли Адріана з Брошнева та Володимир з Перегінська дали обітницю назавжди бути разом. У 2017 році народилась донечка Софія, у 2020 — синочок Матвій, а 24 серпня 2025 року — Тимофій.

“Зачатий на Донеччині — народжений на День Незалежності ! З перших днів війни Володимир добровольцем став на захист Батьківщини. Воював на різних напрямках. 6 грудня 2024 року на Донецькому напрямку отримав поранення. Адріана зразу ж поїхала до коханого, доглядала за ним в госпіталі і чудо сталось — промінчик щастя розпочав свій шлях. А на День Незалежності він попросився на світ 24 серпня 2025 року сімʼя Сенич стала батьками. Тато жартома каже, що він «маленький донецький штурмовичок”, — розповіла медикиня.

Народжений у День Незалежності України має вагу 2950 грамів, ріст — 50 сантиметрів.