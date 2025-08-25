Закордонні відрядження голів громад Івано-Франківської області: напрямки та цілі

Щонайменше 42 голови територіальних громад Івано-Франківщини їздили у закордонні відрядження у період з 24 лютого 2022 року до 2 липня 2025. Здебільшого їхні робочі поїздки стосувалися налагодження міжнародного співробітництва та отримання гуманітарної допомоги.

Цю інформацію ради громад Прикарпаття надали у відповідях на інформаційні запити Суспільного.

Хто платить за ці відрядження, чому голови громад активніше почали їздити за кордон під час повномасштабної війни та які переваги отримують після цих відряджень у селах та містах області — у матеріалі.

Голова якої громади найчастіше їздив у закордонні відрядження

Найбільше закордонних відряджень за період повномасштабного вторгнення було у голови Долинської громади Івана Диріва — 42. Один раз він їздив у 2022 році, решту — у 2023-2025.

У межах своїх відряджень Дирів відвідував Польщу, Румунію, Францію, Угорщину, Словаччину, Туреччину, Литву, Німеччину, Австрію, Данію, Нідерланди та Бельгію.

Які країни відвідував голова Долинської громади Іван Дирів у 2022-2025 роках під час відряджень. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Під час відряджень голова громади брав участь у форумах, конгресах та конференціях, обговорював чи підписував угоди про співробітництво, обмінювався досвідом.

Найбільше поїздок Івана Диріва стосувалися участі у проєкті HUSKROUA/1901/7.1/0053 “Карпатська мала авіація — нові підходи для мобільності людей та товарів у Карпатському регіоні”. У межах цієї міжнародної співпраці він відвідував Румунію, Угорщину та Словаччину.

Окрім того, у межах відряджень голова Долинської громади відвідував міжнародний фестиваль, заходи до днів України та Європи, а також різдвяний ярмарок.

На закордонні поїздки Іван Дирів не отримував гроші з бюджету громади. У травні 2025 року одне з його відряджень профінансувалося з гранту — 6 тисяч 472 гривні. У Долинській міськраді не уточнили, куди саме їздив Дирів.

Хто з голів громад часто їздить у закордонні відрядження

Міський голова Коломиї Богдан Станіславський упродовж повномасштабного вторгнення РФ в Україну їздив у відрядження за кордон 32 рази. Він відвідував Німеччину, Польщу, Румунію, Австрію, Францію, Боснію і Герцеговину, Угорщину, Швецію, Бельгію, Естонію та Словаччину.

Під час цих відряджень Станіславський брав участь у робочих зустрічах для налагодження транскордонного співробітництва, реалізації спільних та інвестиційних проєктів, які фінансуються Європейським Союзом. Також він їздив за кордон для відвідувань урочистих заходів.

На ці відрядження з бюджету Коломийської громади спрямували 257 тисяч 691 гривню 47 копійок.

У які країни їздив міський голова Коломиї Богдан Станіславський під час відряджень за період після 24 лютого 2022. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Калуської громади Андрій Найда 23 рази їздив за кордон у межах відряджень з 24 лютого 2022 року до 2 липня 2025. Він відвідав Польщу, Швецію, Словаччину, Грузію, Італію, Німеччину, Об’єднані Арабські Емірати, Боснію і Герцеговину, Іспанію, Румунію, Фінляндію, Бельгію та Ірландію.

У цих відрядженнях Найда брав участь в урочистостях, конгресах, форумах, конференціях, а також підписував меморандуми про партнерство. Окрім того, відвідував святкування дня міста-побратима Сеїні, що у Румунії.

З міського бюджету Калуша на ці відрядження виділили 118 тисяч 210 гривень 27 копійок.

Які країни відвідував міський голова Калуша Андрій Найда під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Ямницької сільської громади Роман Крутий з 24 лютого 2022 року до 2 липня 2025 був у відрядженнях за кордоном 22 рази. Він відвідував Румунію та Польщу.

Метою візитів було обговорення гуманітарної допомоги, розробка проєктних ідей для грантів Європейського Союзу, участь у міжнародних форумах, симпозіумі “Румунсько-українські відносини. Історія та сучасність” та підписання угоди про співробітництво із Союзом українців у Румунії.

Гроші з бюджету громади на ці відрядження не надавали.

Які країни відвідував голова Ямницької громади Роман Крутий у 2022-2025 роках під час відряджень. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Тисменицької громади Тетяна Градюк під час повномасштабного вторгнення 16 разів їздила у закордонні відрядження. Вона відвідала Польщу, Ірландію та Німеччину.

За кордон Градюк їздила для налагодження партнерської співпраці, участі у міжнародному форумі, для отримання гуманітарної допомоги, співпраці між пожежними організаціями, обміну досвідом.

З бюджету громади на ці відрядження спрямували 104 тисячі 367 гривень 39 копійок.

Які країни відвідувала голова Тисменицької громади Тетяна Градюк під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Міський голова Бурштина Василь Андрієшин 12 разів був у закордонних відрядженнях. У більшість з них він їздив на службовому авто. Андрієшин відвідав Польщу, Чехію, Грузію та США.

Зокрема відрядження до Польщі стосувалися гуманітарної допомоги. Від ґміни Барцін та ґміни Августов Бурштинська громада отримала електрогенератор та автобус, а від міста Августов — спортивно-реабілітаційне спорядження для водних видів спорту. У Вашингтоні він брав участь у міжнародній торгівельній місії “Відродження України”.

З бюджету громади на ці відрядження виділили 275 тисяч 102 гривні 81 копійку:

2022 рік — 4 тисячі 127 гривень;

2023 рік — 129 тисяч 50 гривень 43 копійки;

2024 рік — 128 тисяч 26 гривень 73 копійки;

2025 рік — 13 тисяч 898 гривень 65 копійок.

Які країни відвідував голова Бурштинської громади Василь Андрієшин під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Делятинської громади Богдан Клим’юк також 12 разів їздив у закордонні відрядження. Усі — до міста-побратима Всхова у Польщі.

Сума його відрядних складала 4 тисячі 210 гривень 14 копійок. Решту оплачувала сторона, що приймала.

Яку країну відвідував голова Делятинської громади Богдан Клим’юк під час відряджень. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Лисецької громади Анатолій Лущак мав дев’ять відряджень за кордон: п’ять до Польщі та по одному — до Словаччини, Австрії, Швеції й Швейцарії.

Польщу він відвідував для налагодження співпраці, залучення гуманітарної допомоги та реалізації спільних проєктів. У Словаччині Анатолій Лущак брав участь у заході “9 днів України — 2023”. У Швеції — у програмі WM4U “Посилення управління муніципальними відходами в Україні”. У Швейцарії ознайомлювався із системою громадського здоров’я, в Австрії — з комплексами, що переробляють відходи.

Ці відрядження з бюджету Лисецької селищної ради фінансували лише у 2022 році. Тоді виділили 13 тисяч 384 гривні 8 копійок. Витрати на закордонні поїздки у наступні роки фінансувалися за рахунок проєкту або сторони, що приймала.

Які країни відвідував голова Лисецької громади Анатолій Лущак під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Тлумацької громади Ігор Петрук також мав дев’ять відряджень за кордон. У межах цих поїздок він був у Польщі, Латвії та Німеччині.

Вони відбувалися для налагодження партнерських відносин та отримання гуманітарної допомоги. Гроші з міського бюджету на них не виділяли.

Які країни відвідував Тлумацький міський голова Ігор Петрук під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Богородчанської громади Ростислав Заремба від 24 лютого 2022 року до 2 липня 2025 їздив у відрядження за кордон сім разів. Він відвідав Польщу, Словаччину, Німеччину та Швецію. Поїздки були у складі делегацій для реалізації угод про партнерство, організацію оздоровлення і відпочинку дітей протягом літа, отримання гуманітарної допомоги, а також для участі у навчальному візиті щодо поводження з твердими побутовими відходами.

З бюджету громади гроші на закордонні відрядження голови не виділяли.

Які країни відвідував голова Богородчанської громади Ростислав Заремба під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Яремчанської громади Андрій Мироняк від 24 лютого 2022 року до 2 липня 2025 шість разів їздив з робочими візитами за кордон. Він відвідав Румунію, Іспанію, Чехію, Австрію, Німеччину.

Під час цих поїздок міський голова Яремчі отримав гуманітарну допомогу для громади, зокрема дитячу футбольну форму, сміттєвози, медичне обладнання, а також гроші для перекриття даху дитсадка в Микуличині.

У 2022 році з місцевого бюджету на відрядження Мироняка грошей не виділяли. За наступні роки витрати на його поїздки становили 180 тисяч 242 гривні 73 копійки:

2023 рік — 43 тисячі 99 гривень 78 копійок;

2024 рік — 107 тисяч 435 гривень 64 копійки;

2025 рік — 29 тисяч 707 гривень 31 копійку.

Які країни відвідував голова Яремчанської громади Андрій Мироняк під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Міський голова Городенки Богдан Кобилянський п’ять разів їздив у відрядження за кордон. Він відвідав Польщу, Данію, Німеччину, Північну Македонію, де брав участь у конгресах, форумах, конференціях. Ці відрядження оплачувала сторона, що приймала.

Які країни відвідував голова Городенківської громади Богдан Кобилянський під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Хто з голів громад їздив у відрядження за кордон менше, ніж п’ять разів

Голова Вигодської громади Микола Мацалак від 24 лютого 2022 року до 2 липня 2025 у межах робочих поїздок чотири рази відвідував Польщу для налагодження партнерства.

З бюджету громади гроші на ці поїздки не надавали.

Яку країну відвідував голова Делятинської громади Микола Мацалак під час відряджень. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

По три рази за час повномасштабного вторгнення були у закордонних відрядженнях голови Болехівської, Ворохтянської, Галицької, Нижньовербізької, Рожнятівської, Старобогородчанської, Чернелицької, Витвицької громад.

Міський голова Болехова Іван Яцинин відвідував з робочим візитом Бельгію та Польщу. Метою поїздок було налагодження міжнародного співробітництва у різних галузях життєдіяльності громади, обмін досвідом та пошук можливостей для реалізації спільних проєктів у межах євроінтеграції.

З бюджету громади на ці відрядження надали 20 тисяч 429 гривень 84 копійки:

2022 рік — 630 гривень 92 копійки;

2024 рік — 16 тисяч 298 гривень 92 копійки;

2025 рік — 3 тисячі 500 гривень.

Які країни відвідував міський голова Болехова Іван Яцинин під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Витвицької громади Василь Ільницький два рази їздив у відрядження до Польщі для обміну досвідом та один раз — до Словаччини.

Гроші з бюджету громади на ці поїздки не отримував.

Які країни відвідував голова Витвицької громади Василь Ільницький під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Ворохтянської громади Олег Дзем’юк їздив до Німеччини, Швейцарії та Польщі, де брав участь у заходах щодо самоврядування та відновлення України.

З бюджету громади на ці поїздки надали 19 тисяч 539 гривень 42 копійки.

Які країни відвідував голова Ворохтянської громади Олег Дзем’юк під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Галицької громади Олег Кантор був у відрядженнях у Польщі та Німеччині. Він брав участь у конференції з відновлення України у Берліні, а також налагоджував співпрацю та обмінювався досвідом з іноземними партнерами.

На поїздку до Німеччини з бюджету громади виділили 10 тисяч 65 гривень 79 копійок. До Польщі міський голова їздив своїм коштом.

Які країни відвідував голова Галицької громади Олег Кантор у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Нижньовербізької громади Ярослав М’якущак відвідував Польщу та Словаччину, де брав участь у заходах, які стосувалися світової спадщини ЮНЕСКО та місцевого самоврядування.

З місцевого бюджету гроші на закордонні відрядження сільського голови не виділяли. Видатки на проживання, харчування та транспортні витрати взяли на себе організатори заходів.

Які країни відвідував голова Нижньовербізької громади Ярослав М’якущак під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Рожнятівської громади Василь Рибчак відвідував Польщу та Німеччину, де підписував угоди про співпрацю та брав участь у конференціях.

На ці закордонні відрядження витратили 2 тисячі 536 гривень 69 копійок з бюджету громади.

Які країни відвідував голова Рожнятівської громади Василь Рибчак під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Старобогородчанської громади Володимир Петришин їздив у відрядження до Польщі, Словаччини та Австрії, де брав участь у форумах, дізнавався про об’єкти з перероблення відходів. Гроші з бюджету громади на ці відрядження не витрачали.

Які країни відвідував голова Старобогородчанської громади Володимир Петришин під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Чернелицької громади Іван Скрип’юк два рази відвідував Польщу та один — Угорщину.

Загальна сума відрядних — 29 тисяч 333 гривні 26 копійок.

Які країни відвідував голова Чернелицької громади Іван Скрип’юк під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Двічі у закордонних відрядженнях з 24 лютого 2022 року до 2 липня 2025 були голови Більшівцівської, Верховинської, Дубовецької, Зеленської, Надвірнянської, Пасічнянської, Поляницької та Солотвинської громад.

Селищний голова Більшівців Василь Саноцький два рази відвідував Польщу, де отримав допомогу — пожежний автомобіль марки Star 244.

Гроші з бюджету громади на ці відрядження не виділяли. На період перебування селищного голови у закордонних поїздках зберігалася його середньоденна зарплата.

Яку країну відвідував голова Більшівцівської громади Василь Саноцький під час відряджень. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Верховинської громади Василь Мицканюк, який наразі відсторонений від посади, два рази їздив до Німеччини для обміну досвідом, а також для участі в німецько-українській конференції муніципалітетних партнерств.

На ці відрядження з бюджету громади надали 4 тисячі 69 гривень 5 копійок.

Яку країну відвідував голова Верховинської громади Василь Мицканюк під час відряджень. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Дубовецької громади Павло Андрусяк їздив до Польщі та Швейцарії. У Кракові він брав участь у форумі “Майбутнє Карпат — критичні перехідні періоди”, у Цюриху — в навчальному візиті до педагогічного інституту.

З бюджету громади гроші на закордонні відрядження голові не надавали.

Які країни відвідував голова Дубовецької громади Павло Андрусяк під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Зеленської громади Володимир Феркаляк відвідував Молдову для участі у міжнародному саміті мерів “Розбудова стійких громад через інновації та співпрацю”. Також він їздив на загальноєвропейську зустріч мерів, що відбулася під гаслом “Життя та зміцнення демократії в Європі через широкі маси”.

З бюджету Зеленської громади на закордонні відрядження голови виділили 38 тисяч 724 гривні.

Яку країну відвідував голова Зеленської громади Володимир Феркаляк під час відряджень. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович відвідував Румунію для підписання угоди про співробітництво між містами. Інше відрядження було до Німеччини для участі у німецько-українській конференції муніципальних партнерств “Від солідарності до трансформації: для України. Для Європи”.

З бюджету громади гроші на відрядження не виділяли.

Які країни відвідував голова Надвірнянської громади Зіновій Андрійович під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Пасічнянської громади Андрій Гунда відвідував Румунію у межах проєкту “Об’єднані спадщиною: збереження історичної спадщини фортеці Пнів в Україні та фортеці Ардуд у Румунії з метою розвитку туризму”. У Польщу він їздив для налагодження співпраці між містами.

Гроші з бюджету Пасічнянської громади на відрядження не витрачали. У першому випадку фінансування відбулося коштом гранту, у другому — за власні заощадження сільського голови.

Які країни відвідував голова Пасічнянської громади Андрій Гунда під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голова Поляницької громади Микола Поляк у Польщу їхав за гуманітарною допомогою, а в Німеччину — для участі у конференції з питань відновлення України. На ці закордонні відрядження з бюджету громади надали 16 тисяч 383 гривні.

Які країни відвідував голова Поляницької громади Микола Поляк під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Колишній голова Солотвинської громади Манолій Піцуряк у Польщі відвідав міжнародний фестиваль “Коляда в Карпатах”, а у Словаччині брав участь у заходах “Дні України — 2023”.

У грудні 2022 року з місцевого бюджету голові громади оплатили послуги перевезення до Польщі на 57 тисяч 500 гривень.

Які країни відвідував ексголова Солотвинської громади Манолій Піцуряк під час відряджень. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

По одному разу з 24 лютого 2022 року до 2 липня 2025 були у закордонних відрядженнях голови Букачівської, Брошнів-Осадської, Білоберізької, Войнилівської, Гвіздецької, Івано-Франківської, Отинійської, Підгайчиківської, П’ядицької, Рогатинської, Рожнівської, Спаської та Яблунівської громад:

голова Букачівської громади Олександра Вітер-Любевич у 2024 році була у місті Краків, що у Польщі. Сума відрядних — 1 тисяча 150 гривень ;

; селищний голова Брошнів-Осадської громади Тарас Манорик у 2022 році їздив до Польщі у ґміну Попелув. На це відрядження з бюджету громади виділили 13 тисяч 74 гривні 28 копійок ;

; голова Білоберізької громади Дмитро Іванюк відвідував Швейцарію. Гроші з бюджету громади на це відрядження не виділяли;

селищна голова Войнилова Мар’яна Масляк їздила до ґміни Турава, що в Польщі, у складі офіційної делегації Калуського району для участі у святі врожаю та обговоренні подальшої співпраці. З бюджету громади на цю поїздку гроші не надавали;

селищний голова Гвіздецької громади Михайло Дяків був у відрядженні у місті Щитне в Польщі для укладення угоди про співпрацю. На відрядження з бюджету громади надали 7 тисяч 451 гривню 7 копійок ;

; голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків їздив у місто Лідінге, що у Швеції, де брав участь у шведсько-українському форумі муніципального партнерства за програмою Polaris “Підтримка багаторівневого врядування в Україні” та ініціативи Cities4Cities. Гроші на це відрядження з бюджету Івано-Франківської міської ради не надавали. Воно фінансувалося урядом Швеції в межах програми Polaris;

Які країни відвідали голови Букачівської, Брошнів-Осадської, Білоберізької, Войнилівської, Гвіздецької та Івано-Франківської громад під час відряджень у 2022-2025 роках. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

голова Отинійської громади Олег Савчук з 9 до 13 березня 2025 року був у місті Ополе, що у Польщі, для участі у тренінгу “Створення добровільних пожежних команд в Україні”. З бюджету громади відрядження не фінансували;

голова Підгайчиківської громади Ігор Мартинюк у 2023 році їздив до Польщі у межах налагодження співпраці між українськими тергромадами й органами місцевого самоврядування країн ЄС. Витрати на відрядження становили 11 тисяч 153 гривні 42 копійки ;

; голова П’ядицької громади Петро Гайдейчук був у закордонному відрядженні в місті Щецін, що у Польщі. З бюджету громади на це відрядження гроші не надавали;

голова Рогатинської громади Сергій Насалик був у закордонному відрядженні в Польщі з нагоди святкування 20 річниці підписання угоди про партнерство і співпрацю та вступу Польщі до Європейського Союзу. На це відрядження голові громади виписали добові на три дні — 7 тисяч 482 гривні 26 копійок;

голова Рожнівської громади Сергій Радиш був у закордонному відрядженні в ірландському Дубліні для участі у заході “Безпека та інновації в управлінні територіями: успішні практики та виклики сталого розвитку”. Гроші з бюджету громади на це відрядження не виділяли;

голова Спаської громади Микола Медвідь у 2024 році з робочим візитом відвідав Румунію для реалізації транскордонних проєктів. На відрядження з бюджету громади надали добові — 2 тисячі 666 гривень 80 копійок ;

; голова Яблунівської громади Юрій Коваль, якого наразі суд відсторонив від посади, був у відрядженні в місті Кошице у Словаччині. Там він брав участь у заході “Дні України-2023”. Гроші з бюджету громади на це відрядження не виділяли.

Які країни відвідували голови Отинійської, Підгайчиківської, П’ядицької, Рогатинської, Рожнівської, Спаської та Яблунівської громад під час відряджень. Колаж: Суспільне Івано-Франківськ

Голови яких громад Івано-Франківщини не їздили у відрядження за кордон

За період з 24 лютого 2022 до 2 липня 2025 року у закордонні відрядження не їздили голови таких громад:

Верхнянської;

Новицької;

Печеніжинської;

Дзвиняцької;

Дубівської;

Єзупільської;

Перегінської;

Загвіздянської;

Коршівської;

Косівської;

Космацької;

Кутської;

Ланчинської;

Новицької;

Обертинської;

Олешанської;

Переріслянської;

Снятинської;

Угринівської.

Заболотівська громада не надала відповідь на інформаційний запит Суспільного.

Для чого потрібні закордонні відрядження головам громад

Директор Івано-Франківського регіонального відділення Асоціації міст України Юрій Стефанчук розповів, що з 24 лютого 2022 року збільшилася кількість відряджень голів громад за кордон. З його слів, це — вимушені дії для пошуку партнерств, міжнародних проєктів, донорів або гуманітарної допомоги.

Юрій Стефанчук додає, що ці партнерства дають результати й кількість грошей від них завжди перевершують витрати з місцевих бюджетів на відрядження.

“Ми пам’ятаємо той час, коли безпосередньо муніципалітети допомагали нашим громадам, які зустрічали велику кількість внутрішніх переселенців. Європейські партнери надавали продукти, медичну допомогу”, — каже Юрій Стефанчук.

Скільки разів голови громад Івано-Франківщини були у закордонних відрядженнях за період з 2022 по 2025 роки. Інфографіка: Суспільне Івано-Франківськ

Наразі відрядження голів громад за кордон пов’язані також з тим, що вони не розраховують на те, що держава буде допомагати їм розв’язувати проблеми на місцях, каже Юрій Стефанчук.