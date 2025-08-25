Президент присвоїв почесні звання митцям Богдану Кузіву, Іванні Ділеті та медику Ігорю Дмитренку з Франківщини

Володимир Зеленський присвоїв Богдану Кузіву почесне звання “Заслужений художник України”, Іванні Ділеті — “Заслужений майстер народної творчості України”, Ігорю Дмитренку — “Заслужений лікар України”.

Відповідний указ оприлюднили на сайті президента 23 серпня 2025 року.

Як ідеться у документі, прикарпатців відзначили за “за значні заслуги у зміцненні української державності, мужність і самовідданість, виявлені у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, вагомий особистий внесок у розвиток різних сфер суспільного життя, сумлінне виконання професійного обов’язку”.

Богдан Кузів — художник-живописець, член Національної спілки художників України. Живе в Івано-Франківську.

Іванна Ділета — з Косівської громади. Вона — майстриня традиційної гуцульської кераміки, членкиня Національної спілки художників України.

Ігор Дмитренко — з Івано-Франківської громади. Він — генеральний директор Прикарпатського клінічного онкологічного центру.