ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На Франківщині росте кількість хворих на ГРВІ та COVID-19
Диван на коліщатках в темній вітальні

На Франківщині росте кількість хворих на ГРВІ та COVID-19

Автор: Олег Мамчур
25/08/2025 13:46
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
Готелі Reikartz і контакти, Україна
Азов
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

За період з 21 по 34 тиждень (міжепідемічний період) на ГРВІ, грип та COVID-19 в області захворіло 28942 особи, із них 15497 осіб діти 0-17 років (53,5%).

Впродовж 34-го тижня 2024-2025рр. (міжепідемічний період) в області на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 1825 осіб, проти 1418 осіб за 33 тиждень, ріст захворюваності становить 28,7%. У тому числі на COVID-19 захворіло 130 осіб.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ремонт зарядних станцій BGA, якість і надійність.
Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.”

“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.

НА САЙТ(067)343-64-24

Захворюваність серед дітей 0-17 років становить 693 проти 578 за 33 тиждень, ріст на 19,9%, що становить 37,97% від загальної захворюваності. Серед дорослого населення відзначається ріст на 34,8%.

Захворюваність на грип, Івано-Франківськ, серпень 2025.

За вказаний період госпіталізовано 109 осіб, серед яких 27 дітей 0-17 років, що становить 24,8%. Із них з COVID-19 госпіталізовано – 88 осіб, у тому числі 10 дітей (11,4%).

СХОЖІ НОВИНИ