На Франківщині росте кількість хворих на ГРВІ та COVID-19

За період з 21 по 34 тиждень (міжепідемічний період) на ГРВІ, грип та COVID-19 в області захворіло 28942 особи, із них 15497 осіб діти 0-17 років (53,5%).

Впродовж 34-го тижня 2024-2025рр. (міжепідемічний період) в області на ГРВІ, грип та COVID-19 захворіло 1825 осіб, проти 1418 осіб за 33 тиждень, ріст захворюваності становить 28,7%. У тому числі на COVID-19 захворіло 130 осіб.

Захворюваність серед дітей 0-17 років становить 693 проти 578 за 33 тиждень, ріст на 19,9%, що становить 37,97% від загальної захворюваності. Серед дорослого населення відзначається ріст на 34,8%.

За вказаний період госпіталізовано 109 осіб, серед яких 27 дітей 0-17 років, що становить 24,8%. Із них з COVID-19 госпіталізовано – 88 осіб, у тому числі 10 дітей (11,4%).