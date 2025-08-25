ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Зеленський показав прем’єр-міністру Канади новітні розробки українського ОПК. ВІДЕО
Автор: Олег Мамчур
25/08/2025 13:26
У неділю, 24 серпня, Президент України Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Канади Марком Карні ознайомилися з новітніми розробками вітчизняного оборонно-промислового комплексу.

Про це глава держави розповів у себе у соцмережах.

«Це зброя й техніка, які створюються тут, в Україні, для захисту нашої держави. Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Ми розвиваємо власне виробництво, і це важливо», — зазначив Володимир Зеленський.

Крім того, він також зустрівся з міністрами оборони країн-партнерів, які приїхали до Києва з нагоди Дня Незалежності України.

«Це великий знак солідарності з нашими воїнами й з усім українським народом. Говорили про важливість розвитку оборонної промисловості України, про співпрацю в різних форматах та про гарантії безпеки для України, які є важливими і для майбутнього нашої держави, і для безпеки всієї Європи. Дякую за підтримку й готовність працювати далі заради безпеки наших країни», — написав Президент.

