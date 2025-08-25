Зеленський показав прем’єр-міністру Канади новітні розробки українського ОПК. ВІДЕО

У неділю, 24 серпня, Президент України Володимир Зеленський разом з прем’єр-міністром Канади Марком Карні ознайомилися з новітніми розробками вітчизняного оборонно-промислового комплексу.
“BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир.
Про це глава держави розповів у себе у соцмережах.
«Це зброя й техніка, які створюються тут, в Україні, для захисту нашої держави. Дякую всім, хто залучений до цієї роботи. Ми розвиваємо власне виробництво, і це важливо», — зазначив Володимир Зеленський.
Крім того, він також зустрівся з міністрами оборони країн-партнерів, які приїхали до Києва з нагоди Дня Незалежності України.
«Це великий знак солідарності з нашими воїнами й з усім українським народом. Говорили про важливість розвитку оборонної промисловості України, про співпрацю в різних форматах та про гарантії безпеки для України, які є важливими і для майбутнього нашої держави, і для безпеки всієї Європи. Дякую за підтримку й готовність працювати далі заради безпеки наших країни», — написав Президент.