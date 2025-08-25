ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
На війні поліг прикарпатець Іван Депутович
Диван на коліщатках в темній вітальні

На війні поліг прикарпатець Іван Депутович

Автор: Олег Мамчур
25/08/2025 13:11
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Будівництво шостого етапу в житловому районі.
ЖК Silver, старт продажу, вигідна ціна, сучасне планування.
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Стало відомо про загибель на російсько-українській війні військовослужбовця Івана Депутовича з села Суходіл. Військовий вважався зниклим безвісти з 5 травня 2024.

Про це повідомили у facebook-спільноті Спаської громади.

Реклама: Місцеві пропозиції
Оренда і продаж комерційної нерухомості від 30 м²
Альянс

Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську!

НА САЙТ(099) 116 72 28

“З глибоким сумом, болем у серці і скорботою для усієї родини повідомляємо, що на жаль підтвердилась загибель Івана Депутовича, жителя села Суходіл, солдата, стрільця-санітара гірсько-штурмової роти, який вважався зниклим безвісти. Загинув 05.05.2024 року внаслідок наступально-штурмових дій ворога, отримавши поранення, несумісні з життям, в районі с. Спірне Донецької області. Він був надійним товаришем, вірним другом та люблячим сином. Односельчани, колеги по роботі у Суходільській гімназії завжди будуть пам’ятати його як працьовиту людину, яка завжди була готова прийти на допомогу”, – йдеться у повідомленні.

Про час та місце зустрічі полеглого повідомлять додатково.

СХОЖІ НОВИНИ