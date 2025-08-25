На війні поліг прикарпатець Іван Депутович

Про це повідомили у facebook-спільноті Спаської громади.

“З глибоким сумом, болем у серці і скорботою для усієї родини повідомляємо, що на жаль підтвердилась загибель Івана Депутовича, жителя села Суходіл, солдата, стрільця-санітара гірсько-штурмової роти, який вважався зниклим безвісти. Загинув 05.05.2024 року внаслідок наступально-штурмових дій ворога, отримавши поранення, несумісні з життям, в районі с. Спірне Донецької області. Він був надійним товаришем, вірним другом та люблячим сином. Односельчани, колеги по роботі у Суходільській гімназії завжди будуть пам’ятати його як працьовиту людину, яка завжди була готова прийти на допомогу”, – йдеться у повідомленні.