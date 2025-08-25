Прикарпатець «здавав у шлюб» дружину з інвалідністю ухилянтам

62-річного мешканця Долини слідчі обґрунтовано обвинувачують в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та здійсненні незаконної експлуатації людини. Справу скеровано до суду.
Протиправну діяльність чоловіка викрили долинські поліцейські спільно з оперативниками обласної міграційної поліції.
Встановлено, що він завербував та експлуатував свою співмешканку з інвалідністю І групи для укладення фіктивних шлюбів із військовозобов’язаними.
Чоловік підшуковував серед знайомих призовного віку осіб, які прагнули уникнути мобілізації, та пропонував їм одружитися з жінкою-інвалідом. Це надавало «клієнтам» право виїзду за кордон як особам, які супроводжують дружину з інвалідністю.
Вартість «послуги» становила 10 000 доларів США. На пропозицію погодилися двоє мешканців Івано-Франківщини, один із яких минулого року скористався схемою для виїзду за межі країни.
За процесуального керівництва Долинського відділу Калуської окружної прокуратури обвинувальний акт скеровано до суду за ч. 2 ст. 15, ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене з корисливих мотивів) та ч. 1 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.