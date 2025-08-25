ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Президент нагородив орденом військового з Калущини
Президент нагородив орденом військового з Калущини

Автор: Олег Мамчур
25/08/2025 12:28
У День Незалежності Володимир Зеленський нагородив орденом «За мужність» І ступеня лейтенанта Валерія Булавинця з села Кадобна Брошнів-Осадської громади.

Згідно з Указом Президента №609/2025 про відзначення державними нагородами України – за особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане виконання військового обов’язку

Валерій – батько трьох дітей, депутат селищної ради. У перший день війни він добровільно став на захист України.

