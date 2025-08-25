ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Рятувальники двічі надали допомогу туристам у Карпатах. ФОТО
Рятувальники двічі надали допомогу туристам у Карпатах. ФОТО

Автор: Олег Мамчур
25/08/2025 11:56
24 серпня рятувальники двічі залучались до надання допомоги туристам, які травмувалися під час мандрівок Карпатами.

Про це пише Правда з посиланням на ГУ ДСНС в області.

О 15:07 до ворохтянських рятувальників надійшло повідомлення від туристів, які спускалась з г. Говерла зеленим маршрутом про те, що учасниця групи, 1985 року народження, отримала травму нижньої кінцівки та потребує допомоги. Рятувальники вирушили на місце події, надали домедичну допомогу та транспортували постраждалу до НСБ «Заросляк», де її передали медикам.

Рятувальники допомагають постраждалому в горах
Рятувальники транспортують людину на ношах в лісі.
Екстрена медична допомога переносить пацієнта на носилках.

О 20:25 надійшло ще одне повідомлення – цього разу з району г. Малий Горган. Туристка 2004 року народження, яка подорожувала у складі групи з двох осіб, травмувала ногу та не могла самостійно продовжити рух. Рятувальники з м. Яремче оперативно прибули на місце, надали першу домедичну допомогу та допомогли туристам дістатися до місця тимчасового проживання в селі Поляниця.

Рятувальники біля автомобіля на фоні муралу.
Рятувальники допомагають людині вночі на полі.

