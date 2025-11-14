Прикарпатські громади зобов’язали прискорити створення доступних маршрутів

Заступник голови облдержадміністрації Вадим Созоник провів онлайн-зустріч із керівниками районних адміністрацій та територіальних громад, під час якої обговорили виконання урядових вимог щодо створення безбар’єрних маршрутів і формування місцевих Рад безбар’єрності.

Участь у нараді взяли директор департаменту розвитку громад та територій ОДА Роман Дунич та представники профільного департаменту.

Вадим Созоник акцентував на критичній важливості дотримання урядових вимог, зокрема в контексті повернення ветеранів та захисників:

«Створення доступного та безбар’єрного середовища — наш обов’язок перед усіма мешканцями. Це передусім про комфорт і безпеку людей з інвалідністю, батьків із дитячими візками, літніх людей, а також наших ветеранів, захисників і військовослужбовців, які повертаються з фронту з пораненнями. Громади повинні активізувати роботу, адже є чіткі вимоги Уряду та визначені строки, яких необхідно дотриматися», — підкреслив заступник голови ОДА. Реклама: Місцеві пропозиції Альянс Комфортне житло преміум класу в Івано-Франківську! НА САЙТ(099) 116 72 28

Обговорення стосувалося стану розроблення безбар’єрних маршрутів, визначених Постановою Кабінету Міністрів України №1007 від 20 серпня 2025 року, яка реалізує Національну стратегію зі створення безбар’єрного простору в Україні до 2030 року.

Згідно з Постановою, громади мають обстежити об’єкти, нанести маршрут на карту, визначити бар’єри та подати проектні пропозиції до місцевих Рад безбар’єрності та ОДА.

Однак, попри попередні листи департаменту, лише дев’ять громад подали інформацію щодо відповідальних виконавців. Решті ТГ було рекомендовано невідкладно завершити підготовку матеріалів.

Територіальні громади повинні подати оновлену інформацію до 30 листопада 2025 року для забезпечення подальшої реалізації стратегії.