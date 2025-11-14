Солдат з Івано-Франківщини отримав п’ять років ув’язнення за те, що самовільно залишив військову частину

Коломийський міськрайонний суд визнав військовослужбовця винним у самовільному залишенні військової частини в період воєнного стану.

За рішенням суду, чоловік проведе п’ять років у в’язниці — саме такий мінімальний строк передбачає частина 5 статті 407 КК України.

Про це йдеться у вироку Коломийського районного суду від 10 листопада 2025 року.

Слідство встановило, що 2 серпня 2025 року близько 8:00 солдат без поважних причин покинув розташування підрозділу. Він перебував поза частиною до 21 серпня, проводячи час на власний розсуд. На той момент він проходив службу за мобілізацією.

Під час розгляду справи обвинувачений повністю визнав провину, підтвердив усі обставини, викладені в обвинувальному акті, і заявив про щире каяття. Він просив суд не карати його суворо та наголошував, що раніше не притягувався до кримінальної відповідальності. Також він погодився з видом і строком покарання, запропонованим прокурором.

Обтяжуючих обставин суд не встановив, а пом’якшуючою визнав щире каяття. Також враховано, що чоловік раніше не судимий і має постійне місце проживання.

Суд залишив чинним запобіжний захід — тримання під вартою — до набрання вироком законної сили. У строк відбуття покарання зарахують попереднє ув’язнення з 22 серпня 2025 року, за правилом «день за день».

Речові докази у справі відсутні, цивільний позов не подавали, процесуальні витрати також відсутні.