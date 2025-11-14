У Коломиї мешканці звернули увагу на помутніння води в озері імені Руфа.

Як повідомили у Коломийській міській раді, фахівці КП «Коломияводоканал» виїхали на місце та провели огляд акваторії й прибережної зони.

“Попередньо встановлено, що причиною зміни прозорості води може бути втручання у гідрологічний режим річки Радилівка, яка впадає в озеро, а саме — несанкціоноване викачування води з річки невстановленими особами. Такі дії здатні спричинити замулення, підйом донних відкладень і, як наслідок, помутніння води в озері та погіршення стану його екосистеми. Звертаємося до осіб, які можуть бути причетні до викачування води з річки Радилівка: наполегливо просимо припинити ці роботи. Самовільне втручання в природні водні об’єкти створює ризики для довкілля та відпочинкової зони, якою користуються мешканці громади”,- закликали у міськраді.