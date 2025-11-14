Відпочинок у Буковелі у 2025 році навіть у позасезонний період може коштувати понад 17 тисяч гривень, про що розповів український блогер, який опублікував детальний розрахунок витрат за три дні у Карпатах.

Блогер розповів про витрати на триденний відпочинок

Український блогер поділився у соцмережах витратами на триденний відпочинок у Буковелі у 2025 році. За його словами, поїздка у позасезонний період обійшлася у понад 17 тисяч гривень.

«Кажуть, що заробляти треба так, щоб ціни в Буковелі були просто мізерними. Тому беремо три свої копійки і чухаємо на відпочинок», — розпочав автор відео.

Блогер приїхав до Буковеля потягом і обрав апартаменти у центрі курорту. У житлі були сніданки, басейн з підігрівом та можливість проживання з домашніми улюбленцями. У перший день він відвідав туристичні локації, катався на самокаті, куштував місцеву випічку та відвідав парк-музей «Гуцул Ленд».

Як блогер проводив час у Буковелі

Автор відео описав власний маршрут і враження від активностей.

«Відпочили і погнали далі тратити свої гроші. Вирішив трошки газку дати і покататися на самокаті. Подивилися на цю красу і погнали в “Гуцул Ленд”. Трішки проголодались і погнали хавати пиріжки», — розповів блогер.

Другий день він розпочав із кави, танців і прогулянки. Також відвідав новий аквапарк «Мавка», який є однією з найпопулярніших локацій Буковеля у 2025 році. Крім того, він погодував оленів, що було безкоштовною активністю.

Скільки коштує відпочинок у Буковелі у 2025 році

Блогер оприлюднив деталізований перелік витрат, щоб показати загальну суму поїздки. Серед витрат:

Потяг — 237 грн

Таксі — 500 грн

Готель зі сніданком та басейном — 5 700 грн

Прокат самокатів — 100 грн

«Гуцул Ленд» — 430 грн

Випічка та перекуси — 4 197 грн (у другому списку — окремі суми)

Кава — 135 грн

Ski-пас — 400 грн

Аквапарк — 3 200 грн

Сувеніри — 1 700 грн

Солодощі — 1 280 грн

Також він окремо зазначив додаткові витрати з другого дня:

випічка — 295 грн;

пляшка води — 50 грн;

перекус — 2 350 грн;

перекус — 562 грн;

перекус — 590 грн.

Загальна сума витрат за три дні перевищила 17 тисяч гривень.

Реакція користувачів у соцмережах

Користувачі соцмереж активно коментували витрати блогера. Дехто вказував, що за такі кошти можна поїхати за кордон. «Я плюс мінус за такі гроші декілька днів у Мілані тусила», — написала одна з користувачок. Інші визнавали, що ціни високі: «На мою думку, дорогувато».

Водночас були й коментарі, які підтримували автора: «Нормально кайфував».

Ціни в Буковелі: що змінилося у 2025 році

За словами блогера, незважаючи на те, що поїздка відбувалася у період, коли немає високого туристичного навантаження, ціни на розваги, харчування та послуги залишаються досить високими. Він наголосив, що у Буковелі ціни не зменшуються суттєво навіть восени чи навесні, коли сезон офіційно не триває.

Попри це, автор зазначив, що враження від гір та активного відпочинку були позитивними. Карпати для нього залишаються місцем, куди хочеться повертатися.