13 листопада 2025 року у селі Антонівка Тлумацької міської територіальної громади відбувся чин прощання з полеглим військовослужбовцем Богданом Головатим, 1987 року народження. Місцева громада, побратими та рідні зібралися, щоб провести Героя в останню путь та вшанувати його жертовність у боротьбі за свободу і незалежність України.

Про це пише Петро Пісак, пише Правда.іф.

Поминальні заходи пройшли у атмосфері скорботи та глибокої шани. Люди несли квіти та державні прапори, утворюючи живий коридор, аби віддати останню шану захиснику, який віддав життя за мирне майбутнє країни.