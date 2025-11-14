ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Тлумацькій громаді провели в останню дорогу полеглого військового Богдана Головатого

Автор: Оксана Марушкевич
Прощання з полеглим українським військовим
13 листопада 2025 року у селі Антонівка Тлумацької міської територіальної громади відбувся чин прощання з полеглим військовослужбовцем Богданом Головатим, 1987 року народження. Місцева громада, побратими та рідні зібралися, щоб провести Героя в останню путь та вшанувати його жертовність у боротьбі за свободу і незалежність України.

Про це пише Петро Пісак, пише Правда.іф.

Поминальні заходи пройшли у атмосфері скорботи та глибокої шани. Люди несли квіти та державні прапори, утворюючи живий коридор, аби віддати останню шану захиснику, який віддав життя за мирне майбутнє країни.

“Тлумацька міська територіальна громада висловила щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя, подякувавши за його мужність, патріотизм та незламність”, – йдеться у дописі.

Люди оплакують загиблого героя України
Люди оплакують героя під українським прапором
Похоронна процесія з українськими прапорами у горах
Похоронна церемонія у церкві з труною під прапором
Похоронна церемонія у церкві з українським прапором
Похоронна процесія з прапорами України
Військові супроводжують похоронний кортеж у селі
Похоронна процесія з українськими прапорами на дорозі
Священники та люди на поминальній церемонії
Прощання з військовим під українським прапором
Прощання з українським військовим, люди тримають портрет

