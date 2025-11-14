13 листопада 2025 року у селі Антонівка Тлумацької міської територіальної громади відбувся чин прощання з полеглим військовослужбовцем Богданом Головатим, 1987 року народження. Місцева громада, побратими та рідні зібралися, щоб провести Героя в останню путь та вшанувати його жертовність у боротьбі за свободу і незалежність України.
Про це пише Петро Пісак, пише Правда.іф.
Поминальні заходи пройшли у атмосфері скорботи та глибокої шани. Люди несли квіти та державні прапори, утворюючи живий коридор, аби віддати останню шану захиснику, який віддав життя за мирне майбутнє країни.
“Тлумацька міська територіальна громада висловила щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя, подякувавши за його мужність, патріотизм та незламність”, – йдеться у дописі.