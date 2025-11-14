Коломийський міськрайонний суд засудив місцевого жителя за ненавмисне завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості жінці навесні цього року.

Про це йдеться у вироку суду від 7 листопада 2025 року.

Як усе сталося

Інцидент стався 14 березня 2025 року на території Коломийського надлісництва. Між чоловіком, який нині проходить військову службу, та жінкою виникла словесна суперечка, що переросла у фізичний конфлікт.

Під час сварки чоловік, за версією слідства, наніс потерпілій кілька ударів руками по голові. Від ударів жінка впала на землю й, спираючись руками, отримала закриті переломи обох променевих кісток, а також низку легких травм — синці й садна.

Відповідно до висновку експерта, такі ушкодження належать до середнього ступеня тяжкості.

Позиції сторін

У суді обвинувачений частково визнав свою вину. Він підтвердив, що завдав ударів, однак заявив, що не мав наміру заподіяти настільки серйозні травми. Також чоловік просив врахувати, що нині служить у Збройних силах України.

Потерпіла пояснила, що конфлікт виник раптово, і після кількох ударів вона впала, відчувши різкий біль у руках. Вона звернулася до поліції та медиків.

У суді жінка просила стягнути з обвинуваченого 38,6 тисячі гривень матеріальної шкоди (витрати на лікування), 80 тисяч гривень моральної шкоди та 15 тисяч гривень витрат на адвоката.

Прокурор просив призначити обвинуваченому 1 рік позбавлення волі, зазначивши, що дії чоловіка були суспільно небезпечними, хоча і необережними.

Вирок суду

Суд кваліфікував дії чоловіка за статтею 128 Кримінального кодексу України — необережне спричинення тілесного ушкодження середньої тяжкості.

Вироком суду обвинуваченого визнано винним та призначено покарання у вигляді 1 року позбавлення волі.

Втім, суд звільнив його від відбування покарання з випробуванням — якщо протягом 1 року іспитового строку він не вчинить нового злочину, вважатиметься таким, що не відбував покарання.

Компенсації потерпілій

Суд частково задовольнив цивільний позов жінки. Моральна шкода: замість заявлених 80 тисяч суд присудив 30 тисяч гривень, визнавши факт фізичного болю та психологічних страждань потерпілої.

Матеріальна шкода (38,6 тис. грн) — відмовлено, оскільки не всі витрати на лікування були підтверджені документально.

Витрати на правову допомогу (15 тис. грн) також не відшкодовані через відсутність доказів оплати адвокатських послуг. Таким чином, обвинувачений повинен сплатити потерпілій 30 тисяч гривень моральної шкоди.

Коломийський суд визнав чоловіка винним у заподіянні травм жінці, але дав йому шанс на виправлення — без реального позбавлення волі.

Водночас потерпіла отримає часткову компенсацію за пережиті фізичні та моральні страждання.