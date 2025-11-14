ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Калуші попрощалися із захисником Валентином Андрусівом

Автор: Оксана Марушкевич
Портрет українського військового перед прапором України
Калуська громада попрощалася з Героєм Валентином Андрусівом. Боєць служив майстром 8 екіпажу безпілотного літального апарату взводу БлАК 2 батальйону ТрО.

Про це повідомляє міський голова Андрій Найда, передає Правда.іф.

Що відомо про захисника

Валентин Андрусів народився 14 лютого 1995 року. Навчався у Калуській ЗОШ №3, а відтак – у Калуському політехнічному коледжі. Згодом продовжив навчання у Прикарпатському національному університеті ім. В. Стефаника. Працював, будував плани, які перекреслила війна.

На захист рідної батьківщини Воїн став у травні 2022 року. Боєць гідно та самовіддано служив майстром 8 екіпажу безпілотного літального апарату взводу БлАК 2 батальйону ТрО однієї з військових частин.

Загинув внаслідок артилерійського обстрілу позиції

Відданий військовій присязі на вірність українському народу Валентин Андрусів, на жаль, загинув внаслідок артилерійського обстрілу позиції 3 листопада 2025 року на Донеччині під час виконання бойового завдання, захищаючи свободу та незалежність України.

Сьогодні рідні, друзі, мешканці міста, побратими прийшли віддати шану й схилити голови за найвищу жертву нашого земляка в ім’я вільної і незалежної України.

Похоронили Героя на Алеї Слави міського кладовища у Калуші.

Валентин Андрусів назавжди в історії героїчної боротьби України за вільне майбутнє.

Світла пам’ять і слава Герою Валентину Андрусіву!

