В регулярному чемпіонаті WBL зіграні чергові поєдинки в обох дивізіонах.

Зокрема, лідери підтвердили свій клас, а от середняки поки тільки шукають свою гру, пише ПІК.

ВИЩИЙ ДИВІЗІОН

Насамперед відзначимо дебют в чемпіонаті команди ІФНТУНГ-Академія Говерла, яка у перші грі на домашньому паркеті зустрічалася з командою IF Team, що виступає під керівництвом Дмитра Неволіна.

Попри відносно рівну першу половину гри, у другій «нафтовики» повністю перехопили ініціативу, показавши холоднокровність у завершальних моментах. У підсумку – перемога ІФНТУНГ з рахунком 87:66.

У іншому поєдинку «вишки» франківські «Бізони» здобули важку, але заслужену перемогу над МБК «Калуш» із рахунком 84:76. Поєдинок на «Франківськ Арені» подарував глядачам справжню баскетбольну драму, де доля зустрічі вирішувалася в овертаймі.

Відтак, «Бізони» (2-0) здобули свою другу перемогу в новому сезоні, а «Калуш» (0-2) наразі замикає турніру таблицю Вищого дивізіону.

WBL. Вищій дивізіон. Результати 4-го туру:

ІФНТУНГ-АКАДЕМІЯ ГОВЕРЛА – IF TEAM – 87:66 (21:20, 24:12, 24:13, 18:21)

ІФНТУНГ: Кіцик (25), Тібейкін (20), Кошовець (13) Дунець (13), Добош (4), Паламар (3), Лесик (2), С. Малик (1), Белявський (1), Рижак (0).

IF TEAM: Неволін (20), Запухлий (17), Алексейчик (12), Івонюк (9), Матішак (6), Смолій (2), Гуменяк (0), Мороз (0).

БІЗОНИ — МБК “КАЛУШ” – 84:76 ОТ (12:15, 21:14, 22:22, 17:21, 12:4)

«Бізони»: Ходов (20), Джула (20), Гірченко (14), Сова (14), Расевич (12) Гриневич (4), Красільніков (0), Цюпило (0).

«Калуш»: Овсієнко (35), Сокіл (17), Філімонов (8), Корольчук (4) Бровченко (2), Ігнатюк (5), Олійник (5).

ПЕРШИЙ ДИВІЗІОН

Одразу по два поєдинки провели «Академія Говерла Штерн Агро» та «БА Говерла». І якщо команда Дениса Кошовця здобули дві розгромні перемоги, спершу обігравши «Vatra Hoops» (85:36), а згодом – самих «академіків» (94:48).

Натомість «БА Говерла» у справжньому трилері мінімально обіграла «КФВ» (65:64). А далі – поступилися «Varto IF» з рахунком 71:97. Таким чином «Академія Говерла Штерн Агро» зміцнила лідерство (3-0), а молоді «говерляни» наразі четверті (1-2) в турнірній таблиці Першого дивізіону.

WBL. Перший дивізіон. Результати 4-го туру:

БК ГОВЕРЛА — КФВ – 65:64 (19:11, 20:16, 18:23, 8:14)

БА ГОВЕРЛА: Хай (25), Паламар (12), Лабойко (9), Васильєв (8), Кедик (4), Сівка (3), Сморжак (2), Горобець (2), Осадца (0).

КФВ: Мельник (17), Арванінов (15), Листван (11), Ігін (10), Журавель (6), Бойчук (0), Гораль (0), Хомин (0).

VARTO IF — БА ГОВЕРЛА – 91:71 (25:15, 26:20, 27:9, 19:27)

VARTO IF : Гапєєв (24), Пташник (14), Гриневич (12), Горбатюк (12), Вашкевич (10), Невшупа (9), Павлик (9), Боронило (5), Скічко (0).

БА ГОВЕРЛА: Сморжанюк (26), Лабойко (13), Паламар (12), Васильєв (8), Кедик (7), Сівка (3), Осадца (2), Хащівський (0).

АКАДЕМІЯ ГОВЕРЛА ШТЕРН АГРО – VATRA HOOPS – 85:36 (21:9, 25:12, 22:10, 17:5)

АКАДЕМІЯ ГОВЕРЛА : С. Малик (14), Белявський (14), М. Малик (13), Кіцик (9), Тимощук (8), Чемоданов (7), Гордійчук (7), Лесик (6), Бігун (6), Бондаренко (1).

VATRA HOOPS: Рябокінь (12), Чіпка (5), Нестеренко (5), Білійчук (4), М. Лонюк (3), Ковбанюк (2), Суканець (1), Гончаров (0), Гінчицький (0).

АКАДЕМІЯ ГОВЕРЛА ШТЕРН АГРО – БА ГОВЕРЛА – 94:48 (29:15, 22:7, 23:8, 20:18)

АКАДЕМІЯ ГОВЕРЛА: М. Малик (19), Бігун (16), Лесик (15), Кіцик (13), Гордійчук (10), Тимощук (9), С. Малик (6), Бєлявський (4), Бондаренко (2), Чемоданов (0), Кобута (0).

«БА»: Лабойко (13), Осадца (7), Сморжанюк (7), Горобець (7), Горобець (7), Паламар (6), Кедик (5), Якубовський (0), Хащівський (0), Сівка (0).

WBL. Наступні матчі (6-й тур):

15 листопада (субота)

Місце: ІФНТУНГ ім. А. Гемби (Карпатська 15)

17:00 ІФНТУНГ- Академія Говерла vs МБК Калуш

ІФНТУНГ- Академія Говерла vs МБК Калуш 18:45 Vatra Hoops vs КФВ

16 листопада (неділя)

Місце: ІФНТУНГ ім. А. Гемби (Карпатська 15)