На фронті загинув Василь Сорока, який вважався зниклим безвісти

Василь Сорока з перших днів війни служив 10 окремій гірсько-штурмовій бригаді. Влітку 2024 зник безвісти під час боїв на Донеччині. Досі його вважали зниклим безвісти

14 листопада староста села Радча Ярослава Ярчук повідомила про загибель військовослужбовця Василя Сороки, 1971 року народження. Адже родині повідомили, що під час чергової передачі тіл полеглих Україна підтвердилось, що серед них і Василь Сорока. Він до останнього залишався вірним присязі та боронив рідну землю, пише Бліц-Інфо.

“Сумну звістку отримала його мати Марія Амброзіївна, а також донька, сини, брати й сестри. Родина очікує на повернення Героя «на щиті». Схиляємо голови в скорботі та висловлюємо щирі співчуття родині Героя, який віддав життя за наш спокій», — зазначила староста.