На Прикарпатті встановлюють обставини смерті чоловіка, тіло якого знайшли в лісовому масиві

14 листопада пообіді на лінію «102» звернулася мешканка Рожнятова, яка повідомила, що в лісовому масиві виявила тіло невідомої особи. На місце події одразу ж виїхала слідчо-оперативна група.

Померлим виявився 39-річний мешканець Калуського району. Попередньо ознак насильницької смерті не виявлено, пише Поліція Івано-Франківської області.

Наразі на місці події продовжують працювати поліцейські. Тіло чоловіка скерують на судово-медичну експертизу.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.