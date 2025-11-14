На Прикарпатті попрощалися із захисником Петром Богатчуком

У п’ятницю, 14 листопада, у селі Липівка попрощалися із мужнім воїном Петром Богатчуком, який віддав життя у боротьбі за Україну.

Напередодні “живим ланцюгом” у селах Марківці та Липівка люди навколішки зустрічали Героя. Вшанувати вірного сина України прийшли рідні, близькі, керівництво Тисменицької громади, духовенство, учні, освітяни та громадськість, пише Тисменицька міська рада.

Богатчук Петро Григорович народився 25.11.1978 року у селі Липівка. Навчався у місцевій школі. Служив строкову службу. Працював різноробочим у селянській спілці «Нива». У лютому 2023 року став на захист нашої держави. Був солдатом, стрільцем кулеметного відділення кулеметного взводу в/ч А4809.

З травня 2023 року вважався зниклим безвісти. Героїчно загинув 16 травня 2023 року поблизу міста Бахмут Донецької області.