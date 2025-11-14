ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ

У Коломиї попрощалися з воїн Дмитром Геруком

Автор: Уляна Роднюк
Оголошення про похорон українського військового героя
У п’ятницю, 14 листопада, мешканці міста на колінах зустріли скорботний кортеж з тілом воїна Дмитра Герука, який загинув на Донеччині.

Дмитро Герук служив стрільцем стрілецької роти 68-ої окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша. Загинув 28 вересня 2024 року, виконуючи бойове завдання на Донеччині, повідомляє Інформатор.

Дмитро – випускник Коломийського педагогічного фахового коледжу, єдиний син викладачки коледжу Ольги Романівни Герук.

14 листопада скорботний кортеж з тілом воїна прибув до рідної Коломиї.

О 17:00 в церкві священномученика Йосафата відбудеться парастас.

Чин похорону розпочнеться у суботу, 15 листопада, о 12:00. Поховають Дмитра на Алеї Слави.

Прощання з військовим біля церкви в місті
Військові прощаються із полеглим героєм на вулиці

