На Франківщині суд визнав потерпілою волонтерку, яка рятувала собаку після знущань господаря

В Галицькому районному суді Івано-Франківської області відбулося друге підготовче засідання у справі 59-річного Василя Клюси, мешканця села Набережне Більшівцівської громади, якого обвинувачують у жорстокому поводженні з собакою. Суд визнав волонтерку Людмилу Морську, яка лікувала тварину, потерпілою у справі.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали судового засідання.

Людмила Морська є співзасновницею благодійної організації “Рудий пес”. Зі слів її адвокатки Надії Черепій, волонтерка повідомила поліцію про випадок жорстокого поводження із собакою та впродовж шести днів намагалася врятувати тварину.

"Мою клієнтку визнали потерпілою у цьому кримінальному провадженні, і, відповідно, вона зі статусу свідка набула статусу потерпілої. Наголошую, що саме за заявою моєї клієнтки внесли відомості до Єдиного реєстру розслідувань і порушили кримінальне провадження. Для нас це дуже позитивне рішення. Ми задоволені", — розповіла Надія Черепій.

Наступне засідання суд призначив на 27 листопада — справу почнуть розглядати по суті.

Що відомо про справу про жорстоке поводження із собакою

10 жовтня 2025 року у Більшівцівській громаді Івано-Франківської області місцевий житель Василь Клюса прив’язав собаку на ланцюг до автомобіля і тягнув його селом. Повідомлення про жорстоке поводження з твариною отримали поліцейські з Галича від жительки Більшівцівської громади.

Поліцейські зреагували на виклик та затримали чоловіка. Тоді він вже був без собаки. Спершу чоловік заперечував причетність до скоєного. Згодом розповів, що залишив тварину у полі.

Поліцейські з волонтеркою благодійної організації “Рудий пес” Людмилою Морською знайшли собаку і передали його до ветеринарної клініки в Івано-Франківську.

Опісля слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу України.

Упродовж шести днів собаку рятували. Під час лікування тварині ампутували лапу, та згодом собака помер. 16 жовтня Василеві Клюсі оголосили підозру та взяли під варту. Цей запобіжний захід діятиме до 17 грудня. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

11 листопада в Галицькому районному суді почали розгляд кримінальної справи щодо Василя Клюси.