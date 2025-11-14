У Калуші помер ветеран Олег Табак

Перестало битися серце воїна Олега Табака з Калуша на Івано-Франківщині, який який віддав частину свого життя служінню Україні.



Олег Табак, 1971 року народження, відійшов у вічність 13 листопада, пише Андрій Найда.

“Його смерть — це глибока й непоправна втрата не лише для родини, а й для всієї нашої громади. У ці важкі дні ми разом із близькими розділяємо біль та смуток. Нехай Господь дає сили пережити цю тяжку втрату. Серце Олега зупинилося, але пам’ять про нього житиме в кожному, хто знав його, хто молився за нього, хто вірив у нашу спільну перемогу”, — пишуть у співчутті земляки.