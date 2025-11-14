Три села можуть стати мікрорайонами Івано-Франківська протягом наступного десятиліття

Міський голова Руслан Марцінків повідомив, що Івано-Франківськ розширюється, і приміські села Вовчинець, Крихівці та Угорники з часом стануть новими мікрорайонами міста.

Процес розширення меж Івано-Франківська триває природним шляхом. Місто фактично перетворюється на ядро великої міської агломерації, до якої входять навколишні села, що вже мають розвинену житлову забудову та активне зростання населення, пишуть Версії.

«Є стратегія розвитку, і ми прогнозуємо, що населення міста зросте до півмільйона мешканців. Щоб це стало можливим, місто має розширюватися природним шляхом, охоплюючи приміські території», — прокоментував Версіям Руслан Марцінків.

За його словами, приклади минулих років показують, що процес приєднання навколишніх населених пунктів до міста відбувається поступово, але невідворотно.

«Так, як свого часу Пасічна, так, як свого часу Опришівці – вони увійшли в місто. Так само такий природній процес буде відбуватися», – відмітив міський голова.

Сьогодні села, які вже входять до складу Івано-Франківської міської громади, мають типово міську забудову й інфраструктуру.

«Вовчинець, Угорники, Крихівці — це вже, по суті, частина міста. Там кількість мешканців багатоквартирних будинків перевищує кількість тих, хто живе у приватному секторі. Це все ще старостинські округи, але це природний процес урбанізації», — зазначив міський голова.

Марцінків наголосив, що нинішня ситуація подібна до тієї, яка свого часу відбувалася з Пасічною чи Опришівцями — спочатку вони зберігали статус сіл, але фактично вже були складовими міста. На його думку, протягом найближчих десяти років більшість приміських сіл, що входять до Івано-Франківської громади, можуть офіційно стати мікрорайонами.

«Думаю, приблизно за десять років такі села, як Вовчинець, Крихівці чи Угорники, стануть повноцінними мікрорайонами Івано-Франківська. У Вовчинці, наприклад, нині сільського населення залишилось не більше п’ятої частини від усіх мешканців. Решта — це мешканці нових житлових комплексів, таунхаусів і приватних будинків», — сказав Руслан Марцінків.

За оцінками експертів, така трансформація відповідає загальноєвропейським урбаністичним тенденціям, коли навколишні населені пункти стають складовими міських агломерацій. Вона також полегшує планування інфраструктури, транспортних маршрутів і надання муніципальних послуг.

До слова, майбутнє розширення міста враховували під час стратегічного планування. У рамках міської стратегії розвитку до 2040 року, яку офіційно представили на початку вересня, а 10 жовтня міська рада затвердила її на сесії, передбачили розвиток транспортної мережі у напрямках до приміських сіл, будівництво нових шкіл, садків, поліклінік та об’єктів благоустрою, які об’єднають міське та приміське середовище.

Зараз Івано-Франківська міська територіальна громада сьогодні об’єднує понад обласний центр та 18 сіл. Найбільші з них — Вовчинець, Угорники, Крихівці та Микитинці — мають стрімкі темпи житлового будівництва. За даними міської ради, лише у Вовчинці за останні п’ять років кількість введених у експлуатацію квартир зросла у кілька разів, що фактично перетворило село на частину міського житлового масиву.

Під час офіційної презентації Стратегії мер розповів, що одна з амбітних цілей— збільшення чисельності населення, що потребує ретельного просторового планування та розвитку інфраструктури.

«Ми ставимо перед собою чотири великі цілі. Перша — це зростання чисельності населення до 500 тисяч. Це означає нові завдання: правильне просторове планування, розвиток екологічних та рекреаційних зон, розширення інфраструктури. Коли місто зросте до пів мільйона мешканців, ми зможемо реалізовувати ще більше можливостей», — підкреслив тоді Руслан Марцінків.

Серед інших приорітетів – розвиток підприємництва і виробництва, розвиток сучасного місцевого самоврядування та комунікації з громадою та підвищення якості життя мешканців.

Нагадаємо, за даними Головного управління статистики в Івано-Франківській області, станом на 2022 рік в Івано-Франківську було зареєстровано 238 197 населення. В Івано-Франківській громаді, яка об’єднує обласний центр та 18 сіл, населення становило 281 647 осіб.

За останні три роки управління статистики дані щодо населення міста не оновлювало. У травні 2023 року, напередодні відзначення Дня міста, Марцінків заявляв, що Івано-Франківськ продовжує зростати.