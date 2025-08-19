ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Прикарпатські поліцейські завершили розслідування щодо жорстокого поводження з тваринами

Автор: Уляна Роднюк
19/08/2025 17:35
25-річна жінка упродовж кількох років займалася волонтерською діяльністю та допомагала зоозахисним організаціям у тимчасовій перетримці собак і котів. Згодом вона на платній основі продовжила цю роботу у місті Галич, де мешкала разом із дітьми в орендованому будинку.

Цього року підозрювана умисно зачинила в будинку трьох собак, які були передані на перетримку. Окрім того, вона залишила на прив’язі без їжі та води свого домашнього улюбленця.

Жінка виїхала до Івано-Франківська, залишивши тварин без догляду. Унаслідок цього три собаки загинули.

Під час обшуку орендованого помешкання правоохоронці виявили рештки загиблих тварин, які фігурантка намагалася приховати.

Слідчі повідомили їй про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 299 Кримінального кодексу України (жорстоке поводження з тваринами, що призвело до їх загибелі). Наразі обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

Поліція Прикарпаття нагадує, що жорстоке поводження з тваринами – це кримінальне правопорушення. Якщо ви стали свідками таких випадків, негайно телефонуйте на лінію «102».

