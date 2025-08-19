Калуські поліцейські допомогли літній жінці дістатися додому

Повідомлення про розгублену жінку похилого віку, яка заблукала та не могла згадати адресу свого проживання, надійшло до поліцейських Калуського районного відділу поліції від охоронців приватного підприємства, яке знаходиться в промисловій зоні міста.



Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліція Івано-Франківської області.

Поліцейські, які прибули на місце виклику, виявили 73 – річну місцеву мешканку. Вона була розгублена та повідомила, що місця проживання не пам’ятає.

Поліцейські встановили дані та місце проживання жінки, відвезли її додому та передали рідним.