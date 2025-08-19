ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Жінка біля дерев'яного паркану вночі
Диван на коліщатках в темній вітальні

Калуські поліцейські допомогли літній жінці дістатися додому

Автор: Уляна Роднюк
19/08/2025 17:43
Готелі Reikartz і контакти, Україна
ДІМ РІА
Квартири Івано-Франківськ
купити iphone 15 Pro у Львові, ціни в Україні

Повідомлення про розгублену жінку похилого віку, яка заблукала та не могла згадати адресу свого проживання, надійшло до поліцейських Калуського районного відділу поліції від охоронців приватного підприємства, яке знаходиться в промисловій зоні міста.

Реклама: Місцеві пропозиції
Ціни на лазерну епіляцію у Києві
Лазерна епіляція пахв: Безкоштовно

Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!

НА САЙТ068-777-03-41

Пише Правда.ІФ з посиланням на Поліція Івано-Франківської області.

Поліцейські, які прибули на місце виклику, виявили 73 – річну місцеву мешканку. Вона була розгублена та повідомила, що місця проживання не пам’ятає.

Поліцейські встановили дані та місце проживання жінки, відвезли її додому та передали рідним.

СХОЖІ НОВИНИ