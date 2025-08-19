ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
У Франківську дерева одягнуть у спеціальні «вишиванки»
Автор: Олег Мамчур
19/08/2025 18:08
Червоне – то любов, а чорне – то журба: у середмісті Івано-Франківська дерева одягнуть у спеціальні «вишиванки».

Про це повідомив міський голова Руслан Марцінків.

21 серпня у сквері Міцкевича відбудеться  мистецька акція «Вишиваний Франик».

Початок о 12:00.

“Чому саме в нашому місті? Бо Франко любив вишиванки і навіть задав моду носити вишиту сорочку з піджаком. Приводьте друзів, робіть фото біля дерев, діліться ними в соцмережах і додавайте хештеги #Вишиваний_Франик#Орнаменти_Франка#У_Франику_люблять_Франка,”, – додає міський голова.

