Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав 860 доз антирабічної вакцини

Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання на сказ у людини у 96–99% випадків.

Пише Правда.ІФ з посиланням Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб

Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людей, яке спричинює нейротропний вірус сказу. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту із прогресуючим пошкодженням центральної нервової системи і смертельним результатом.

Ліків проти сказу не існує, у хвороби 100% летальність. Єдиний шанс врятуватись після укусу інфікованої тварини – екстрено вакцинуватись та ввести антирабічний імуноглобулін.

Курс антирабічних щеплень включає 5 щеплень:

у день звернення до лікаря (0-й день);

на 3-й день;

на 7-й день;

на 14-й день;

на 28-й день.

Станом на 18.08.2025 року Івано-Франківська область забезпечена 1896 дозами антирабічної вакцини.

Надаємо перелік закладів охорони здоров’я, які надають антирабічну допомогу на території Івано-Франківської області: