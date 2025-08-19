ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав 860 доз антирабічної вакцини

Автор: Уляна Роднюк
19/08/2025 18:40
Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання на сказ у людини у 96–99% випадків.

Пише Правда.ІФ з посиланням Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб 

Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людей, яке спричинює нейротропний вірус сказу. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту із прогресуючим пошкодженням центральної нервової системи і смертельним результатом.

Ліків проти сказу не існує, у хвороби 100% летальність. Єдиний шанс врятуватись після укусу інфікованої тварини – екстрено вакцинуватись та ввести антирабічний імуноглобулін.

Курс антирабічних щеплень включає 5 щеплень:

  • у день звернення до лікаря (0-й день);
  • на 3-й день;
  • на 7-й день;
  • на 14-й день;
  • на 28-й день.

Станом на 18.08.2025 року Івано-Франківська область забезпечена 1896 дозами антирабічної вакцини.

Надаємо перелік закладів охорони здоров’я, які надають антирабічну допомогу на території Івано-Франківської області:

  • КНП «Івано-Франківська обласна клінічна лікарня ІФОР»
  • КНП “Міська клінічна лікарня №1” ІФМР
  • КНП «Івано-Франківська ОДКЛ» ІФОР
  • КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР
  • КНП «Косівська ЦРЛ» КМР
  • КНП «Верховинська БЛ» ВСР
  • КНП «Снятинська БЛ» СМР
  • КНП «Городенківська БЛІЛ» ГМР
  • КНП «Надвірнянська ЦРЛ» НМР
  • КНП «Яремчанська ЦМЛ» ЯМР
  • КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» ДМР
  • КНП «Калуська ЦРЛ КМС»
  • КНП «Рожнятівська БЛ» РСР
  • КНП «Богородчанська ЦЛ» БСР
  • КНП «Галицька лікарня» ГМР
  • КНП «Тлумацька ЦМЛ» ТМР
  • КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня»
  • КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» БМР
  • КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» НМР

