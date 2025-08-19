Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб отримав 860 доз антирабічної вакцини

Антирабічна вакцина запобігає виникненню захворювання на сказ у людини у 96–99% випадків.
Косметологія FineLine пропонує лазерну епіляцію на новому 3000w апараті. Спробуйте перший сеанс на ділянку пахв безкоштовно. Переконайтесь у ефективності!
Пише Правда.ІФ з посиланням Івано-Франківський обласний центр контролю та профілактики хвороб
Сказ – це гостре інфекційне захворювання тварин і людей, яке спричинює нейротропний вірус сказу. Характеризується розвитком своєрідного енцефаліту із прогресуючим пошкодженням центральної нервової системи і смертельним результатом.
Ліків проти сказу не існує, у хвороби 100% летальність. Єдиний шанс врятуватись після укусу інфікованої тварини – екстрено вакцинуватись та ввести антирабічний імуноглобулін.
Курс антирабічних щеплень включає 5 щеплень:
- у день звернення до лікаря (0-й день);
- на 3-й день;
- на 7-й день;
- на 14-й день;
- на 28-й день.
Станом на 18.08.2025 року Івано-Франківська область забезпечена 1896 дозами антирабічної вакцини.
Надаємо перелік закладів охорони здоров’я, які надають антирабічну допомогу на території Івано-Франківської області:
- КНП «Івано-Франківська обласна клінічна лікарня ІФОР»
- КНП “Міська клінічна лікарня №1” ІФМР
- КНП «Івано-Франківська ОДКЛ» ІФОР
- КНП «Коломийська ЦРЛ» КМР
- КНП «Косівська ЦРЛ» КМР
- КНП «Верховинська БЛ» ВСР
- КНП «Снятинська БЛ» СМР
- КНП «Городенківська БЛІЛ» ГМР
- КНП «Надвірнянська ЦРЛ» НМР
- КНП «Яремчанська ЦМЛ» ЯМР
- КНП «Долинська багатопрофільна лікарня» ДМР
- КНП «Калуська ЦРЛ КМС»
- КНП «Рожнятівська БЛ» РСР
- КНП «Богородчанська ЦЛ» БСР
- КНП «Галицька лікарня» ГМР
- КНП «Тлумацька ЦМЛ» ТМР
- КНМП «Рогатинська центральна районна лікарня»
- КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» БМР
- КНП «Дитяча лікарня Надвірнянського району» НМР