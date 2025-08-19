Карпатський нацпарк закликає допомогти у дослідженні інвазивних видів

Карпатський національний природний парк спільно з науковцями Львівського національного університету імені Івана Франка розпочав масштабне дослідження інвазивних видів рослин і тварин.

За останніми дослідженнями, у Карпатах зафіксовано щонайменше 36 інвазійних видів, серед яких амброзія полинолиста, борщівник Сосновського, золотушник канадський, розрив-трава та інші, йдеться у повідомленні на facebook-сторінці парку.

Щоб максимально ефективно відстежити масштаби поширення цих видів, розроблено спеціальну анкету-опитувальник для заповнення просто під час спостережень у природі.

Долучитися може кожен – науковці, студенти-біологи та всі небайдужі любителі природи. Достатньо зафіксувати місце знаходження та зробити фото знайденого виду, аби дані потрапили на інтерактивну карту.

Учасники дослідження мають змогу обрати один із форматів анкетування: для точкових спостережень або для ділянок, де рослина поширена масово. Організатори закликають усіх охочих активно долучатися до збору даних і поширювати інформацію серед колег та друзів.

Анкети доступні за посиланнями: