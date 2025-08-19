ЗАМОВИТИ РЕКЛАМУ
“Знахідка” під рясами: священник УПЦ намагався переправити військовозобов’язаного через кордон. ВІДЕО

Автор: Оксана Марушкевич
19/08/2025 19:22
На Закарпатті прикордонники викрили схему нелегального перетину кордону. Священнослужитель намагався перевезти військовозобов’язаного за 10 тисяч доларів.

Про це сьогодні, 19 серпня, повідомили в Державній прикордонній службі України. Інцидент трапився в Ужгородському районі.

Прикордонники Чопського загону зупинили автомобіль Mercedes, яким керував 50-річний священнослужитель одного з монастирів УПЦ МП. Під час перевірки з’ясувалося, що на задньому сидінні під рясами він сховав 41-річного жителя Сумщини.

За даними правоохоронців, чоловіки домовилися про переправлення через кордон до Словаччини за $10 тисяч. Священник мав отримати гроші після успішного перетину держрубежу. Пасажира він забрав у Києві й планував провезти повз контрольні пости.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу поліції. Дії священнослужителя кваліфікували за ч.3 ст. 332 ККУ (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Сумчанину також загрожує відповідальність за ст.204−1 КУпАП (спроба незаконного перетину кордону).

