Івано-Франківська мерія проінспектувала місто

Цього разу міський голова разом із комунальниками об’їхали майже весь район Набережної.

Реклама: Місцеві пропозиції Ремонт інверторів, Ecoflow, зарядних станцій.” “BGA-Cервіс” пропонує ремонт зарядних станцій та інверторів. Відновлюємо плати, балансує батареї, збираємо устаткування для домів та квартир. НА САЙТ(067)343-64-24

Пише Правда.ІФ з посиланням на Руслана Марцінківа

Розпочали з вулиці Довгої, потім вирушили по вулиці Карпатській до університету Нафти і Газу. Після цього проїхались дамбою на Набережній, щоб подивитись, як працюють комунальники в літій сезон у найбільш людних місцях біля річки. Ще були на Береговій, Галицькій та Набережній, де працівники міської ради допомагають робітниками КП «Комфортний дім» латати ями в міжбудинкових проїздах та дворах.

«Сьогодні, під час традиційного нашого об’їзду, ми були на вулиці Галицькій, Набережній і в тому районі. Також у дворах, які обслуговує КП «Комфортний дім», проводяться роботи з ямкового ремонту. А також дивились на ряд інших доручень— щодо прибирання та утримання об’єктів благоустрою», — розповідає директор КП «Благоустрій» Михайло Яцків.

У межах велоінспекції завітали до трьох садочків у районі Набережної: ЗДО № 26 «Барвінок», дитячий садок № 12 «Струмочок» та дитячий садок № 19 «Троянда». Перевіряли, чи стежать за безпекою дітей під час тривог. У всіх садках встановлені віконниці. А ще у ЗДО № 26 «Барвінок» зараз проводяться ремонтні роботи завдяки конкурсу проектів та програм: 70% витрат покриває місто, а 30% — сам заклад.

Директорка ЗДО № 26 «Барвінок» Світлана Гребенюк розповіла, що після масованого обстрілу 22 червня 2024 року їхній садок зазнав значних пошкоджень, але завдяки міській владі вдалося доволі швидко відновити фасад будівлі, встановити нові вікна та навіть зробити ремонт усередині.

«На даний момент ми добираємо дітей. У нас їх 210 за списковим складом. Три ясельні групи — це найбільше по дошкільних закладах в місті, напевно. Досить багато у нас дітей з сімей ВПО. Зараз ми так само радо їх приймаємо, бо розуміємо, що це наші діти і десь вони мають бути. Є й інші пільгові категорії: малозабезпечені, багатодітні, десь так виходить, що 52 % від загальної кількості дітей — це пільгові категорії. Радо готуємось до нового навчального року, проводимо ще проект 70/30, в якому ми стали переможцями. Це є заміна підлоги на першому поверсі в коридорі. В останній тиждень такі напружені роботи: прибирається територія, оновлюється в групових приміщеннях. Вихователі хочуть зустріти дітей і щоб під спокійним небом ми могли розпочати новий навчальний рік», — говорить директорка ЗДО №26 «Барвінок» Світлана Гребенюк.

Після перевірки садків дійшли до ліцею № 17. Тут активно проводяться ремонтні роботи за програмою «Бюджет участі». Завдяки небайдужим батькам та мешканцям громади, які охоче голосували за проект, поданий школою, тут уже зробили стелю на другому поверсі, встановили нове освітлення, оновили кабінети. Зараз встановлюють нові туалети.

«У нашому ліцеї налічується близько 500 дітей. Звичайно, ми вже майже готові до навчального року, але кажу майже тому, що доробляємо туалети на першому і третьому поверсі. Зробили стелю на другому поверсі завдяки “Бюджету участі”. Кабінети готові, все готове. В принципі, чекаємо тільки діток. Цього року ми виграли “Бюджет участі”, ми подавали на ремонт коридорів на другому поверсі. Нам вдалося виграти за допомогою батьків, учнів. І, звичайно, вдалося вже реалізувати трішки, не все, але стеля та все освітлення на другому поверсі вже готові», — каже директорка ліцею №17 Світлана Гарасимчук.

Під час велоінспекції також побачили, як на вулиці Набережній 8, 10 та 10 А активно латають ями працівники міської ради разом із комунальниками КП «Комфортний дім». Керівник секретаріату Івано-Франківської міської ради Станіслав Козлов розповів, що на підприємствах справді бракує людей, тому він разом із колегами вирішив підтримати ініціативу міського голови щодо латання доріг. Попри те, що в них немає досвіду, вони все одно беруться до справи. Хтось розчищає яму від пилу, щоб матеріал добре прилягав, а хтось бере лопату в руки і рівняє асфальт.

«Сьогодні працівники міської ради долучилися до робіт з КП «Комфортний дім», щоб допомогти асфальтувати міжбудинкові проїзди, прибудинкові території та двори. Оскільки на комунальних підприємствах дійсно є брак працівників, ми підтримали ініціативу міського голови, щоб допомогти комунальникам упоратися з роботою і попрацювати. У цей день ми взяли відпустку і прийшли на допомогу. Звичайно, ми не є кваліфікованими спеціалістами, але допоміжні роботи, які стануть корисними для комунальників, ми зможемо зробити», — зазначає керівник секретаріату Івано-Франківської міської ради Станіслав Козлов.

Під час інспекції також подивились на оновлений двір на Береговій, 34. Департамент Благоустрою завершив тут роботи: поклали бруківку, бордюри, встановили лавочки та повністю облаштували вулицю для комфортного проживання.

Разом із комунальниками міський голова Руслан Марцінків активно обговорював, як можна покращити Набережну. Десь потрібно зробити освітлення, десь залатати ями, а десь поставити лавочку, щоб мешканці мали де відпочити ввечері.