У ЦМКЛ Івано-Франківська надійшло нове медичне обладнання. ФОТО

Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківська отримала дві нові машини швидкої допомоги та унікальний апарат ЕКМО, який може тимчасово замінювати серце і легені пацієнтів.

Нове обладнання надійшло до лікарні на вулиці Мазепи завдяки участі у міжнародних проектах та коштам міського бюджету. Оновлення значно посилить можливості медичного закладу з надання екстреної допомоги, пишуть Версії.

Машини швидкої допомоги придбали за грантові кошти у співфінансуванні з міського бюджету. Апарат ЕКМО закупили виключно за кошти міста.

Оновлення стали можливими завдяки реалізації міжнародного грантового проекту “Покращення безпеки охорони здоров’я в Лосицькому районі та м. Івано-Франківськ”. Проект втілюється в рамках Програми Interreg NEXT Poland Ukraine 2021-2027.

“Після завершення гранту, який над яким ми працювали два роки: Україна-Польща. Це транскордонні гранти. Ми брали участь разом з польським містом Лосиці, з їхньою лікарнею”, — розповів директор КНП “Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради” Тарас Масляк.

Українська сторона закупила два транспортні засоби в рамках спільного проекту з польськими партнерами. Польське місто Лосиці придбало обладнання для своєї лікарні.

“Вони закупили обладнання, а ми закупили два транспортні засоби: одну транспортну швидку або реанімаційну, а другу – це пересувний кабінет”, — пояснив Масляк.

Одна карета швидкої допомоги повністю оснащена для надання першої екстреної допомоги та порятунку життя. Машина також використовуватиметься для транспортування пацієнтів до інших лікарень України.

Другий автомобіль очікують на початку вересня 2025 року. Він буде оснащений мобільним рентген-апаратом для проведення виїзних медичних оглядів.

Пересувний рентген-кабінет дасть можливість вчасно діагностувати захворювання легень. Також з’явиться можливість виявляти онкопатології на ранніх стадіях розвитку.

Апарат ЕКМО став найбільш значущим придбанням для кардіохірургічного відділення лікарні. Це тимчасовий штучний серце-легеневий комплекс, який дає органам час на відновлення.

“Це є новітнє обладнання, яке є необхідним для забезпечення сучасної роботи кардіохірургічної операційної”, — зазначив кардіохірург Тарас Гудзенко.

Апарат застосовують коли серце або легені не можуть працювати ефективно. В Івано-Франківській області такий апарат є тільки у Центральній міській клінічній лікарні.

“Це означає, що можна цей апарат підключити до пацієнта і допомагати йому в роботі серця і легень”, — пояснив принцип дії Гудзенко.

ЕКМО використовується при гострому інфаркті міокарда, кардіогенному шоці, набряку легенів. Також апарат застосовують при серцевій слабості після кардіохірургічних операцій та важких серцевих недостатностей.

“Він є таким фактично життєво необхідний для пацієнтів кардіохірургічного профілю. До тепер не було, це перший такий апарат”, — підкреслив кардіохірург.

У Центральній міській клінічній лікарні щороку зростає кількість операцій на відкритому серці. За рік медики провели 177 таких втручань.

У лікарні працюють троє оперуючих кардіохірургів, які щодня проводять операції. Іноді буває навіть по дві операції на день.

Нова апаратура допомагає запобігти ускладненням та дозволяє врятувати життя у найскладніших випадках. Обладнання розширює можливості порятунку життів пацієнтів.

Кардіохірург-трансплантолог Василь Белейович приїжджає навчати івано-франківських спеціалістів. Він є завідувачем відділення кардіохірургії Національного наукового центру хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова.

“Необхідний в таких центрах, як у нас в кардіохірургії. Бувають випадки, які необхідно дещо підключити цей апарат і стабілізувати пацієнта”, — розповів Белейович.

Апарат може працювати від декількох годин до днів залежно від стану пацієнта. У цей час відбувається стабілізація пацієнта та збільшуються шанси на виживання.

“Ще він необхідний для трансплантації, як серця, так і трансплантації легень”, — зауважив трансплантолог.

Белейович переконаний, що обладнання стане поштовхом для розвитку трансплантології в Івано-Франківську. Зокрема, це стосується трансплантації серця та легень.

“У всіх розвинутих країнах є кардіохірургія, це номер практично один, ця апаратура”, — підкреслив фахівець.

Спеціалісти сподіваються на розвиток трансплантації серця в найближчому часі. У майбутньому можлива також трансплантація легень.

“Будемо розвивати не тільки кардіохірургію висококваліфіковану, а надіємось що ближчим часом буде трансплантація серця”, — зазначив Белейович.

Міський голова Руслан Марцінків повідомив про реалізацію 18 різних проектів у місті. Всі проекти співфінансуються з міського бюджету відповідно до вимог Європейського Союзу.

“Місто має сьогодні 18 проектів, які вже сьогодні реалізовуються. Отримали кошти, ну і відповідно кожен проект має співфінансування з міського бюджету”, — розповів Марцінків.

Сума співфінансування залежить від домовленостей між європейськими партнерами. Вона становить від 5% до 15% від загальної вартості проекту.

“Тут здається 10% нашого співфінансування”, — уточнив міський голова щодо проекту з оновлення медичного обладнання.

Марцінків наголосив на важливості швидкої медичної допомоги для порятунку життів. Екстрена допомога Центральної міської клінічної лікарні повинна оперативно доставляти та перевозити пацієнтів.

“Це рятує життя. І при інфарктах, і при інсультах, і при інших хворобах. Досить важливо оперативно відреагувати і привезти пацієнта”, — підсумував міський голова.

Рентген-апарат та інше обладнання дозволить надавати медичну допомогу безпосередньо на виїзді. Це значно прискорить процес діагностики та лікування пацієнтів.